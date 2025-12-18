Tumturaklı Ne Demek? Anlamı, Kökeni ve Günlük Dilde Kullanımı

Bazı kelimeler vardır ki kulağa etkileyici gelir ancak gerçek anlamı çoğu kişi tarafından tam olarak bilinmez. Tumturaklı kelimesi de bu sözcüklerden biridir. Peki tumturaklı ne demek ve hangi durumlarda kullanılır? Bu kapsamlı rehberde kelimenin anlamından kökenine, kullanım örneklerinden merak edilen tüm detaylara kadar aradığınız her şeyi bulabilirsiniz.

TUMTURAKLI NE DEMEK? (TEMEL ANLAM)

Tumturaklı, Türkçede “gösterişli, etkileyici görünen ama içi boş, abartılı sözlerle süslenmiş” anlamına gelir. Genellikle bir konuşmayı, yazıyı veya davranışı olduğundan daha önemli göstermeye çalışan ifadeler için kullanılır.

TUMTURAKLI KELİMESİNİN KÖKENİ

Tumturaklı kelimesi, Osmanlı Türkçesinden günümüze gelmiştir ve “gösterişli, cafcaflı” anlamlarını taşıyan eski bir ifade biçimidir. Zamanla modern Türkçede daha çok abartılı, şatafatlı, büyük ama boş laf eden anlamında kullanılmaya başlanmıştır.

TUMTURAKLI KELİMESİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

Konuşması oldukça tumturaklı ydı fakat içerik olarak zayıftı.

ydı fakat içerik olarak zayıftı. Tumturaklı vaatlere değil, somut adımlara ihtiyaç var.

Bu kadar tumturaklı ifadeler kullanmasına rağmen kimseyi etkileyemedi.

Metin tumturaklı sözlerle doluydu ama mesajı anlaşılır değildi.

TUMTURAKLI KELİMESİNİN KISA ÖZETİ

Başlık Açıklama Kelimenin Anlamı Gösterişli fakat içeriği zayıf, abartılı söz veya davranış Kullanım Alanı Konuşma, yazı, hitabet, politik açıklamalar, reklam dili Çağrışım Abartı, şatafat, etkileyici görünme çabası

TUMTURAKLI KELİMESİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Kavram özellikle şu durumları tanımlamak için tercih edilir:

Abartılı konuşmalar İçi boş vaatler veya beyanatlar Gösterişli ama sığ içerikler Reklam ve propaganda amaçlı süslü sözler Gereksiz yere büyük laflar eden kişiler

TUMTURAKLI KELİMESİNE YAKIN ANLAMLI KELİMELER

Abartılı

Gösterişli

Cafcaflı

Şatafatlı

Fazla süslü

TUMTURAKLI NE DEMEK? (SIK SORULAN SORULAR)

Tumturaklı ne demek kısaca?

Tumturaklı, gösterişli görünmesine rağmen içi boş ve abartılı söz veya davranış anlamına gelir.

Tumturaklı kelimesi olumlu mu olumsuz mu?

Genellikle olumsuz bir anlam taşır; “çok konuşuyor ama içerik yok” çağrışımı yapar.

Tumturaklı kimler için kullanılır?

Abartılı konuşan, büyük laflar eden, içeriği zayıf kişiler için kullanılır.

Tumturaklı kelimesi resmi yazılarda kullanılır mı?

Evet, özellikle eleştirel ya da akademik metinlerde sıkça tercih edilir.

Tumturaklı yerine hangi kelimeler kullanılabilir?

Abartılı, süslü, cafcaflı, şatafatlı gibi kelimeler aynı bağlamda kullanılabilir.

Tumturaklı ne demek sorusunun yanıtı, kelimenin içi boş ama etkileyici görünmeye çalışan sözleri veya davranışları tanımladığını ortaya koyar. Hem günlük konuşmalarda hem akademik metinlerde önemli bir yeri olan bu kelime, abartıyı ve gereksiz süslemeyi eleştirmek için güçlü bir ifade sunar. Kısacası, tumturaklı sözcüğü “çok laf, az içerik” anlamının en etkili dil karşılıklarından biridir.