Tuna Arman'dan Gruda'nın veda töreninde sitem

Oyuncu Tuna Arman, 93 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Gruda için gerçekleşen veda töreninde "Kan aramak için yalvardım. Hiçbir ünlü geri dönmedi, vatandaşlar geri döndü. Vatandaşın bir tanesi gece 1-2 sıralarında hastaneye yetişerek kan verdi. Ona son aylarında çok kötü şeyler yaşattık" ifadeleri ile sitem etti.

93 yaşında hayata gözlerini yuman Yılmaz Gruda için Üsküdar Musahipzade Celâl Sahnesi’nde gerçekleşen veda töreninde konuşan oyuncu Tuna Arman, "Ona son aylarında çok kötü şeyler yaşattık bizler" ifadesini kullandı.

Gruda'nın yaşamının son aylarında kan aramak için yapılan çağrıya hiçbir ünlünün geri dönmediğini, söyleyen Arman, yapılan çağrılara yalnızca yurttaşların yanıt verdiğini söyledi.

Arman törende şunları söyledi:

"Salona baktığım zaman çok üzgünüm. 1995 yılında aynı sahneyi paylaştım. Ayşe Abla da, Yılmaz Abi de annam babam oldu. Elvan kardeşim oldu. İyi gün, kötü gün çok şey paylaştık. Şubat ayına kadar çalışıyordu, ardından hastalandı. Mart ayında sosyal medya hesaplarımdan kan aramak için herkese yalvardım. Beş saattir acil sedyesinde yatırılıyor, bu çok önemli bir hocamız... yardım edin!' diye yalvardım. Hiçbir ünlü geri dönmedi. Vatandaşlar döndü. Cenazelerde çiçeklerinizi görüyoruz, öldüğü zaman profil fotoğraflarını değiştirip, çok güzel kelimeler yazıyorsunuz. Ama Yılmaz Gruda çok büyük isim hani 'bir daha yetiştiririz' dediniz ya bir daha yetiştiremeyiz. Herkesten rica ediyorum, bana tören yapmayın kimse bilmesin. Biz varken yaşatılmıyoruz ki, ölünce bize bir şey yapsınlar. Ona son aylarında çok kötü yaşattık bizler. Yalvardım ama çare bulamadım."