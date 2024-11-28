Tuna Kiremitçi hastaneye kaldırıldı: "Ufak bir direkten dönüş yaşadık"

Yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi'nin yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

22 Kasım Cuma günü hastanede yüksek tansiyon şikayeti ile tedavi altına alınan Tuna Kiremitçi kişisel sosyal medya platformu Instagram'dan açıklama yaptı.

Sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Tuna Kiremitçi ''Ufak bir direkten dönüş yaşadık ama şimdi her şey yolunda. Arayıp soranlar da sağ olsunlar. Yeni romanı yazmaya ve konserlere devam'' dedi.