Tuna Kiremitçi ve Soraya Macit'ten düet: "Zaman Yolcusu"

Tuna Kiremitci ve Soraya Macit “Zaman Yolcusu”nda bir düete imza attı.

Pasaj Müzik⁠ etiketiyle yayımlanan şarkı, tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Sözü, müziği ve düzenlemesi Tuna Kiremitçi imzası taşıyan “Zaman Yolcusu”nun kayıt, mix ve mastering çalışmaları ise İlhan Harmancı tarafından gerçekleştirildi.

Son yıllarda yazdığı şarkılarla geniş bir dinleyici kitlesinin dikkatini çeken sanatçı, yeni şarkısında günümüz İstanbul’unda geçen bir aşk hikâyesini anlatıyor.