Tuna Nehri Budapeşte’yi vurdu

Polonya, Çekya, Avusturya ve Romanya’da 24 can kaybına yol açan Boris Fırtınası’nın beraberinde getirdiği şiddetli yağış, Macaristan’ı da vurdu. Başkent Budapeşte’den geçen ve Tuna Nehri’nin taşması sonucu sel ve su baskınları meydana geldi.

Nehir boyunca tüm yollar ve tren istasyonları kapatıldı, feribot seferleri durduruldu. Sel suyu nehir kıyısındaki parlamento binasının girişine kadar ulaştı. Yetkililer su seviyesinin bugün zirveye ulaşacağını söyledi.