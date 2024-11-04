Tunç, Anayasa çağrısı yaptı

Haber Merkezi

Yeni Anayasa çağrısı yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Ülkemizi yeni bir anayasaya kavuşturarak, demokrasinin standartlarını daha da yükseğe taşımanın gayretinde olacağız." dedi. Tunç, anayasadaki vesayetçi ruhu ortadan kaldırmanın mücadelesini verdiklerini savunarak şöyle devam etti:

“Bu ülkede demokrasinin önü bir daha kesilmesin. Demokratik, sivil, katılımcı bir anayasa, milletin temel hak ve özgürlüklerini öne alan, devletin görevlerini net bir şekilde belirleyen, herkesin içinde kendisini bulduğu, her görüşten insanın kendisini bulduğu, yeni demokratik, sivil bir anayasayla Türkiye Yüzyılına başlayalım diyoruz.”