Tunç Soyer: Alnım ak, başım dik ve sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık

Bugün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer açıklama yaptı.

Soyer, "Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiç bir şey yapmadık" diyerek karara tepki gösterdi. Soyer, "Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum" ifadesini kullandı.

Soyer'in açıklaması şöyle:

"Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum.

Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok.

Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiçbir şey yapmadık.

Gurur duyduğum bürokrat arkadaşlarımın da ailelerine geçmiş olsun diliyor, dik durmalarını sabırlı olmalarını rica ediyorum.

Ne yaparsanız yapın Türkiye’de büyütmeye çalıştığınız karanlığın gölgesi İzmir’e düşmeyecek!

Mücadelemiz her zamanki gibi güçlenerek devam edecek."

Sevgili dostlar, maalesef sizlere gözaltından avukat kızım vasıtasıyla sesleniyorum.



Sevdiklerimin ve sevenlerimin üzüntüsünden başka üzüntüm yok.



Şundan emin olun ki; alnım ak, başım dik ve emin olun ki sizlerin de başını öne eğdirecek hiç bir şey yapmadık.



Gurur duyduğum… — Tunç Soyer (@tuncsoyer) July 1, 2025

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlattığı soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile dönemin bazı üst düzey bürokratları ve mevcut CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da aralarında bulunduğu 109 kişi gözaltına alınmıştı.