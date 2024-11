Tunç Soyer'den Ahmet Özer, Can Atalay ve Osman Kavala'ya ziyaret: Üçünü de dirençli ve moralli gördük

CHP’li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Avukat Taner Kazanoğlu ile birlikte Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan görevden alınan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, milletvekilliği düşürülen Can Atalay ve Gezi Davası tutuklusu Osman Kavala’yı ziyaret etti.

Soyer, Özer, Atalay ve Kavala’nın son derece dirençli ve moralli olduğunu belirtirken, Avukat Taner Kazanoğlu da Ahmet Özer’in bir komploya kurban gittiğinin ve gizli tanık diye bir hikaye yaratıldığının farkında olduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Soyer, şöyle konuştu:

''Osman Kavala, Can Atalay ve Ahmet Özer başkanımızı ziyarete geldik. Her üçünün de son derece dirençli, moralli olduğunu gördük. Herkese sevgilerini, selamlarını ilettiler. Ve onların direncini görmek dışarıda olan bizler için de bir umut kaynağı. Bilgeliklerini, cesaretlerini ve dirençleri hakikaten her şeyin üzerinde. Bugünün Türkiye'sinde hakikaten hiç hak etmedikleri süreçlerle demir parmaklık arkasındalar. Ama çıkacağı günlerin yakın olduğunu biliyoruz. Ve biz de o umudu onlarda görmenin mutluluğuyla ayrılıyoruz buradan.

Diliyorum, bütün bu baskılar, bütün bu cezalandırmalar son bulacak ve Türkiye'de yoksulluk, yolsuzluk ve özgürlüklerden yoksunluk en kısa zamanda son bulacak. Bu umutla ayrılıyoruz.”

"AHMET BAŞKANIMIZ BİR KOMPLOYA KURBAN GİTTİĞİNİN FARKINDA”

Avukat Taner Kazanoğlu da görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Silivri soğuk derlerdi, gerçekten soğuk. Cezaevi daha da soğuk. Bugün cezaevinde sevgili Can Atalay, sevgili Osman Kavala ve Ahmet başkanımızı ziyaret ettik. Hepsinin dışarıda olanlara çok selamı var.

Dışarısı soğuk olsa da kalpleri sıcak. Toplum daha iyi noktaya gelsin diye bir bedel ödüyorlar

Özellikle Ahmet başkanımız bir komploya kurban gittiğini ve bir gizli tanık diye bir gudubet konunun da gündeme geldiğini, tutuklanırken ismi anılmamış, konuşulmamış bir konu bir anda dosya doldurulsun diye, gizli tanık diye bir hikaye yaratıldığının farkında. İnşallah bugünler bitecek.

Her kışın mutlaka bir yazı var. Hep beraber Türkiye olarak yazı göreceğiz.''