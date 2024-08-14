Tunç Soyer'den 'CHP Genel Başkan adaylığı' açıklaması

Bir önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkanlığı'na aday olup olmayacağına dair soruyu yanıtladı.

Gerçek Gündem'den Altan Sancar'a konuşan Tunç Soyer, "Soruları cevaplamak için henüz erken" dedi.

Siyasetten kopmadığını ve siyasi hayatını farklı biçimlerde devam ettireceğini dile getiren Soyer, "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun biçimi ve yolu üzerine görüşmeler yapıyoruz" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine bugün bir yemek yiyeceklerini söyleyen Soyer, Kılıçdaroğlu ile birlikte Hacıbektaş’taki törenlere de katılacağını dile getirdi.

"NE SÖYLERSEM FARKLI YERE ÇEKİLECEK"

Soyer, kararını henüz vermediğini söyleyerek bu kararı verdiğinde kamuoyuna duyuracağını söyledi ve "Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Barış Yarkadaş, 12 Ağustos'ta TV100'de katıldığı "Taksim Meydanı" programında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı için hazırlandığını iddia etmişti.

Yarkadaş, "CHP kulislerinde konuşulan şey Tunç Soyer’in önümüzdeki süreçte CHP Genel Başkanlığı için çalışma yürüteceği yönünde. Tunç Soyer önümüzdeki günlerde Kemal Bey ile Ankara'da bir araya gelecek. Ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir randevu isteyerek İmamoğlu ile de görüşüp destek arayacak" demişti.