Tunç Soyer'den CHP yönetimine eleştiriler: Normalleşme stratejisi terk edilmeli

CHP'de İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın partinin Genel Gaşkanı Özgür Özel'e 'normalleşme' söylemi odaklı eleştirilerine ve "Gerekirse kurultaya gidilir" mesajının ardından başlayan tartışma sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer de tartışmaya dahil oldu.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP yönetimine eleştirilerde bulunan Soyer, 'normalleşme' stratejisine tepki gösterdi.

"Bu strateji, iktidar politikaları nedeniyle mağdur olmuş milyonları ve bir an evvel iktidar olmak isteyen CHP seçmenini hayal kırıklığına uğratmıştır" diyen Soyer, "Bir an evvel normalleşme stratejisi terk edilerek, 'mücadele muhalefeti' ve vatandaşın yüzünü güldürecek politikalar ortaya konmalıdır" ifadelerini kullandı.

Erken genel seçimin en ısrarlı ve en öncelikli siyasi talep haline getirilmesi gerekitğini söyleyen Soyer, "101 yaşında ve Cumhuriyet Devrimini gerçekleştirmiş bir siyasi partinin, insanları kutuplaştırarak iktidarını sürdüren bir yönetimle değil, başka siyasi partilere de oy veren tüm vatandaşlarla 'normalleşmesi'ne ihtiyaç vardır" dedi.

Tunç Soyer'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"31 Mart 2024 yerel seçimleri ile AKP’nin 22 yıllık iktidarı ilk kez büyük bir yenilgiye uğramış, CHP birinci parti olmuştur. Vatandaşlarımız, 22 yıldır yaşadığı yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı ve benzeri sorunlar nedeniyle iktidardan umudunu kesmiştir. 4 milyon AKP seçmeni sandığa gitmeyerek partisine bir ihtar vermiş CHP’nin birinci parti olmasının önü açılmıştır.

NORMALLEŞME İKTİDARA NEFES ALDIRDI

Ancak CHP yönetimi, vatandaşın iktidardan umudunu kesmiş olması nedeniyle, iktidarı genel seçime zorlayacak ve kendisinin vatandaş nezdinde itibarını ve güvenilirliğini artıracak sert bir muhalefet yapmak yerine “normalleşme” ya da “yumuşama” adıyla bilinen bir strateji uygulamayı tercih etmiştir. Bu strateji, iktidar politikaları nedeniyle mağdur olmuş milyonları ve bir an evvel iktidar olmak isteyen CHP seçmenini hayal kırıklığına uğratmıştır. Geçen yedi buçuk aylık süre iktidara nefes aldırmış, yeni kurgularla yeni bir gelecek tasarımı yapmasına imkan vermiştir. Adeta iktidarın politikalarının meşruiyetini sağlayan normalleşme stratejisi, vatandaşların itirazına, isyanına önderlik etmek yerine iktidarın politikalarının vatandaş nezdinde normalleşmesine ve vatandaşın her geçen gün umudunu kaybetmesine sebep olmuştur.

ERKEN GENEL SEÇİM VURGUSU

Oysa memlekete ve geleceğine dair güven ve umudunu kaybeden milyonların, çaresizliğine çare, derdine derman olacak en büyük güç CHP’dir. Bu nedenle, derhal, “erken genel seçim” en ısrarlı ve en öncelikli siyasi talep haline getirilmelidir. Bu nedenle bir an evvel normalleşme stratejisi terk edilerek, “mücadele muhalefeti” ve vatandaşın yüzünü güldürecek politikalar ortaya konmalıdır. CHP, her gün iktidarın politikalarına karşı mücadele vererek yaşamının sürdürmeye çalışan milyonların mücadelesine ortak olmalı, bu mücadelede nefes olmalı, çözüm üretmelidir.

Müzakere yapılacaksa, tüm muhalefet partileri ile birlikte, iktidarın nasıl devrileceğine dair stratejiler üzerine ve bir “Türkiye İttifakı” yaratmak amacıyla yapılmalıdır.

Yoksulluk edebiyatının karın doyurmadığını bilen ve yoksulluğu zaten bizzat yaşayan vatandaş; Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelirse:

•⁠ ⁠Enflasyonu nasıl indireceğini,

•⁠ ⁠Hayat pahalılığını nasıl durduracağını,

•⁠ ⁠İşsizliği nasıl ortadan kaldıracağını,

•⁠ ⁠“Yurtta barış dünyada barış” ilkesi ile Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini nasıl düzelteceğini’

•⁠ ⁠Tarımda ithalat politikalarını nasıl sonlandıracağını,

•⁠ ⁠Dışa bağımlı enerji, yatırım, finans politikalarını nasıl değiştireceğini,

•⁠ ⁠Eğitim, sağlık, adalet politikalarının neler olduğunu

•⁠ ⁠İleri teknoloji, inovasyon, girişimcilik, yapay zeka konularında nasıl bir vizyona sahip olduğunu duymak istemektedir.

VATANDAŞLA NORMALLEŞMEYE İHTİYAÇ VAR

Can yakıcı sorunlarla boğuşan insanlarımız, ne normalleşme ne de suni gündemlerin arkasından giden bir CHP değil, Türkiye’nin tüm sorunlarını çözmeye muktedir olan ve bunun için cesurca iktidarı devirmeyi birinci önceliği olarak ortaya koyan bir siyasi liderlik ve parti programına sahip bir CHP görmek istemektedir. 101 yaşında ve Cumhuriyet Devrimini gerçekleştirmiş bir siyasi partinin, insanları kutuplaştırarak iktidarını sürdüren bir yönetimle değil, başka siyasi partilere de oy veren tüm vatandaşlarla “normalleşmesi”ne ihtiyaç vardır. Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin çok ivedi olarak bu tercihi yapmamasının bedeli çok ağır olacak ve 22 seneden sonra ilk kez bu kadar çok yaklaştığımız iktidar ıskalanıp kaçırılacaktır.

ÖRGÜTÜN ÖNÜNÜN AÇILMASI ŞARTTIR

Bu tercih aynı zamanda Parti içi sorunların ve kargaşanın sonlanmasına ve tek yürek olarak iktidara yürünmesine de vesile olacaktır. Parti Yönetiminin bu tercihin gereklerini yerine getirmesi ve bunun için Parti’nin tüm evlatlarının sesine kulak vermesi, örgütün önünü açması şarttır. Bu talep, iktidar olmak isteyen tabanın talebidir ve hiçbir güç bunu engelleyemeyecektir. CHP, hem iktidardan hem muhalefetten umudunu kaybeden tüm vatandaşların umudu olmayı başarmak zorundadır."