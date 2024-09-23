Tunç Soyer'den İzmir Büyükşehir'e 'Körfez' eleştirisi

Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mülkiyeliler Birliği Derneği’nde İzmir Körfezi’nin kirliliği hakkında bir basın açıklaması düzenledi.

Soyer, kendi döneminde yapılan çalışmaların görmezden gelinmesini eleştirdi. Soyer, “Yaşayan Körfez ve ‘Yüzülebilir Körfez’ mümkündür. Bu hedefe bu kadar çok yaklaşılmışken, bu hedefin altyapısı için bu kadar büyük yatırımlar ve hazırlıklar yapılmışken, bu hedeften vazgeçilmesi asla affedilemeyecek bir tarihsel sorumluluktur. Tam 1 yıl önce, koku sorunu giderilmiş ve 10 noktada denize girilebilir hale gelmiş Körfez’in 6 ayda nasıl bu noktaya geldiği mutlaka sorgulanmalıdır” diye konuştu.

Görev süresi içerisinde yaptığı çalışmalara değinen Soyer, “Dünya Bankası’nın kredi paketi kapsamında İller Bankası üzerinden 5 yıl anapara geri ödemesiz, 30 yıl vadeli, 110 milyon Euro tutarında, Konak ve Karabağlarda 40 kilometre yağmursuyu ayrıştırma hattının yapımı için. Fransız Kalkınma Ajansı ile 4 yıl anapara geri ödemesiz, 12 yıl vadeli 100 milyon Euro tutarında, arıtma tesislerinin kapasite artış ve revizyonlarının tamamlanması için. Uluslararası Finans Kuruluşu IFC ile 4 yıl ana para geri ödemesiz, 12 yıl vadeli, 50 milyon Euro tutarında derivasyon kanalı ve körfez çevresi ekolojisinin korunması işleri için mutabakata varılan; toplamda 260 milyon Euro yaklaşık 10 milyar liralık finansman kaynağı derhal hayata geçirilmelidir” dedi.

'KÖRFEZ’DE YÜZECEĞİM’ DEMELİ

Soyer şunları dile getirdi:

“Körfez’de yüzeceğim derken ne ham bir hayal kuruyordum ne siyasi popülizm yapıyordum ne de böyle söylemeye biri beni zorlamıştı. Bunun belediye başkanı olarak İzmirlilere karşı sorumluluğum olduğunu idrak etmiştim. Görev sürem içerisinde, yaklaşık 11 milyar liralık yatırımla başlattığımız çalışmaların devamının getirilmesi ‘Yüzülebilir Körfez’i mümkün kılacaktır. Çünkü her gün adım adım o hedefe yaklaştığımızı gördük. İzmir’in en yaşamsal konusu için kaybedilecek bir dakika yoktur. Ve bundan önce yapılmış tüm bilimsel çalışmaların ışığında bu çalışmaların gereğini yapmak iradesi büyük bir ivedilik taşımaktadır. 15 yıllık yerel yönetici deneyimimle söylemek isterim ki; kimse hayali düşmanlar, siyasi müttefikler, bahaneler aramasın. İzlenecek yol bellidir, Yaşayan Körfez Stratejisi kesintisiz ve eksiksiz uygulanmalıdır. Körfez, İzmir’in canıdır, varlık nedenidir. İzmir Büyükşehir Belediyesi için en öncelikli sorumluluktur. Ve bu şehrin yerel yöneticileri ‘Körfez’de yüzeceğim’ demeli, bunun da gerekenini yerine getirmelidir.”