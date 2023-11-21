Tunç Soyer'e Vahdettin soruşturması

İçişleri Bakanlığı, Osmanlı Devleti'ne ve son padişah Vahdettin’e hakaret ettiği iddiasıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e soruşturma başlattı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde, Atatürk'ten alıntı yaptığı sözlerle Osmanlı Devleti ve son padişah Vahdettin'i eleştirdiği için İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma açıldı.

Sözcü gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, iki müfettiş görevlendiren bakanlık, Soyer'in Osmanlı Devleti'ni ve yöneticilerini hedef gösterdiği, kişinin hatırasına hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlarını işlediği iddia edildi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin 16 Kasım'da İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği yazıda, Soyer'in 9 Eylül'deki konuşmasına ilişkin soruşturma açıldığı bildirildi. Müfettişler belediyeden Soyer'in konuşmasının görüntülerini istedi.

Soyer'in Atatürk'ten alıntı yaptığı “100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Gençler, kadınları, çocukları, geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar ve teslim oldular” sözleri gerekçe gösterildi.