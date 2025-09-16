Tunç Soyer, hakim karşısına çıkıyor: "İlk kez savunmamı yapacağım"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında tutuklunan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 19 Eylül Cuma günü hakim karşısına çıkacak.

Duruşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında Soyer, "19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım" dedi.

Soyer, "Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur. Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum" ifadelerini kullandı.

Değerli Dostlar;



19 Eylül Cuma saat 9:30’da Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesinde bulunan duruşma salonunda, 80 günlük devri alemin sonunda, ilk kez savunmamı yapacağım.



Dilerim cezaya dönüştürülen tutukluluğumuz son bulur.



Dilerim özgürlüğüme ve sizlere tekrar kavuşurum. — Tunç Soyer (@tuncsoyer) September 16, 2025

45'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında hazırlanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 kişi hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezaları istenmişti.