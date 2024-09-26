Tunç Soyer: Hakkımda yine bir soruşturma izni verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Tunç Soyer, hakkında soruşturma izni verildiğini aktardı.

Tunç Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkımda yine bir soruşturma izni verildiğini öğrendim" dedi.

"Muhalefet Belediyesi olmak zordur bu memlekette" diyen Soyer, "Sayıştay, Mülkiye Müfettişleri, İçişleri Bakanlığı hep yakın takiptedir. Bunu bilmek aslında daha titiz olmanızı sağlar. Ancak üzerinden uzun yıllar geçse de aynı konularda tekrar tekrar soruşturulmak ve incir çekirdeğini doldurmayacak suçlamalara muhatap olmak da mümkündür" ifadelerini kullandı.

"AKÇELİ HİÇBİR İŞİM OLMADI"

Soyer, açıklamasında, "Çok şükür, akçeli, kamu zararına yol açacak hiç bir işim olmadı, yaptırımla, cezayla karşılaşmadım bugüne kadar. Daha gelecek ne varsa da verilemeyecek hesabım yoktur" vurgusunda bulundu.

Tunç Soyer, açıklamasını şöyle sonlandırdı: "Bu memlekette adil bir düzen için yılmak yok, doğru bildiğimi söyleyip yapmaya devam edeceğim. Soruşturmadan korkup iş yapmayanlardan olmadım, olmayacağım… Bu memlekette en çok ihtiyacımız adalet, sizler de adelet için doğru bildiğinizi söylemeye, yapmaya devam edin."