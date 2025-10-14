Tunç Soyer için tutukluluğa devam, Şenol Aslanoğlu'na adli kontrolle tahliye kararı verildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine açılan ve Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da aralarında olduğu 5'i tutuklu, toplam 65 kişinin yargılandığı davanın 2. duruşması görüldü.

Cumhuriyet'in aktardığına göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yargılandığı "Kooperatif Davası"nda çıkan ara kararda, Aslanoğlu’nun adli kontrol ve ev hapsi şartıyla tahliyesine, Soyer’in ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.