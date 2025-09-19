Tunç Soyer ilk kez hakim karşısında: Gizli saklı bir şey yapmadım

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik soruşturmada kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davada, tutuklu eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen ve Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde gerçekleştirilen duruşma, saat 09.30'da başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de duruşmaya geldi. Özel’in yanı sıra eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel ve Aylin Nazlıaka ve partililer de duruşmaya katıldı.

Duruşma için çok sayıda kişi duruşmanın yapıldığı Aliağa Cezaevi'ne gitti.

Tunç Soyer'in avukatı Murat Aydın, davanın İzmir Adliyesi’nde görülmesini talep etti. Talep heyet tarafından reddedildi.

Mahkeme saat 17.30 itibariyle devam ediyor…

DURUŞMADAN DETAYLAR

“41,9 MİLYON LİRALIK KAMU ZARAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Duruşmada, ilk söz eski genel sekreter Barış Karcı’ya verildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden Karcı, “En zor olan yapmadığım bir şeyi anlatmak. Burada olmaktan üzüntü duyuyorum. Kooperatif ve belediye arasında devam eden davalar var. 41,9 milyon liralık kamu zararı gerçeği yansıtmıyor. Zarar tespiti için inşaatın bitip, bitmediğine bakılması lazım. Yeni yönetimin inşaatları bitirmek için tavrını olumlu görüyorum. Kooperatiflerden hiç kimseyi tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

“KEYFİ RAPORLARLA İNŞAATLARI DURDURDULAR”

Karcı'nın ardından söz verilen kooperatif başkanı tutuklu sanık Cihangir Lübiç de "İnşaat sürecinde kentsel dönüşüm daire başkanlığından gelen memurlar, her ufak hatada çok uzun süre inşaatı durdurdular. 24 ayın 11'i beklemekle geçti. Keyfi raporlarla inşaatları durdurdular. Suçsuzum" diye konuştu. Mahkeme başkanının zararın tespit edilmesi durumunda zararı ödeyip ödemek istemediği sorusu üzerine Lübiç, ödeme yapmayı kabul ettiğini söyledi.

“ENFLASYON NEDENİYLE SEKTEYE UĞRADI”

Tutuklu eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, enflasyon nedeniyle inşaatların sekteye uğradığını söyledi. Kaya, “İZBETON ile belediye arasında imzalanan sözleşmeden 1 sene sonra kooperatiflerle sözleşme yaptık. Her sözleşmeyi de belediyeye bildirdik. Belediyeden de bunlara karşı çıkan olmadı. Örnekköy'de inşaat devam ederken, kentsel dönüşüm daire başkanı Arzu Özçelik'in talebiyle Karşıyaka'daki etap mühürlendi. Bu tamamen inat üzerine yapılmıştır. Konuyu sansasyonelleştirmiştir. Çünkü bu işin özel müteahhitlerle yapılmasını istiyordu. Enflasyon gibi etkiler vardı. Temel meselemiz, finansmandı. Konu siyasi bir boyut kazandı. İnşaatlar, projeye uygun olmadığı iddiasıyla 6 ay gecikti. Bu dönemde güvensizlik ortamı oluştu, enflasyon arttı ve işleyiş durma noktasına geldi. İnşaatın projeye uygun olduğu anlaşılınca, aradaki süreçte bir kalemde fiyatlar 8 kat arttı” dedi.

“KÖTÜ ALGILAR YARATILDI”

Yapılan harcamaların hayatın olağan akışına uygun olduğunu savunan Kaya, "Cemil Tugay, Aziz Kocaoğlu'nun bu projesine Tunç Soyer kadar sahip çıkmadı ve anlaşmayı feshetti. Ardından basın aracılığıyla kötü algılar yaratıldı. Kötü niyet bizde değil, başka arkadaşlarda aranmalı. Temel atma törenleri sosyal medya hesaplarında paylaşılmasına rağmen belediyenin bunlardan haberi olmama ihtimali yoktur. Belediye anlaşmadan önce müteahhit arayışına girdik. Sonrasında İzmir Ticaret Odası’ndan gelen bir heyet, kooperatif fikrini bize söyledi. Son çareyle bu işe girdik. Kağıtta 6 ay görünse de bu inşaatlar 1 yıldan fazla durdu. Aleyhimde tek ifade veren Arzu Özçelik'tir. İyi niyetle oluşturduğum bu yapının olumsuz etkilenmesi için özel bir kasıtla hareket etmiştir. Bu nedenle kendisi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Görevde olduğumda KDV hariç 5 milyon lira haksız harcama yaptığım iddia edildi. Göreve geldiğimde sadece asfalt ve parke işleri yapılıyordu. Geldikten sonra çok sayıda kapsamlı faaliyet alanı oluşturdum. Bu faaliyetlerin duyurulması için misafir ağırlama gibi birçok harcama yapılmıştır. 5 yıllık görev süremde İZBETON bütçesi 10 milyar lira. Birçok alanda faaliyet gösteren şirketin KDV hariç 5 milyon lira harcaması doğaldır. Suç kastım olmamıştır" dedi.

Mahkeme başkanının zararın tespit edilmesi durumunda zararı ödeyip ödemek istemediği sorusuna da cevap verdi. Kaya, ödemeyi yapmayı kabul etmeyeceğini belirtti. Kaya'nın savunmasının ardından duruşmaya ara verildi.

SOYER, KOOPERATİFİN NEDEN GEREKLİ OLDUĞUNU ANLATTI

Aranın sona ermesinin ardından Tunç Soyer savunmasını yaptı.

Soyer, “80 gündür hapisteyim. Neden özgürlüklerimden mahrum kaldığımı, sevdiklerimden uzaklaştırıldığımı, tek kişilik bir hücrede hayattan koparılmaya çalışıldığımı düşünüyorum. İddianamedeki 4–5 iddianın ana hattını oluşturduğunu görüyorum. Her biri benden daha iyi hukukçular olan avukatlarım, İZBETON Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri olarak, kooperatiflerle yapılan protokollerde geç imza atmış olmamızın neden hukuka uygun olduğunu, kooperatiflerle yapılan anlaşmaların neden karma bir sözleşme sayılması gerektiğini, hak sahiplerine ödenmiş ve ödenecek kira bedellerinin neden kamu zararı sayılamayacağını, neden nitelikli dolandırıcılık suçunun hiçbir unsurunun oluşmadığını gerekçeleriyle beraber takdirinize sunacaklar. Ben de hukuku onlara bırakıp, hangi niyet ve kastla hareket ettiğimizi, hangi sosyolojik ve toplumsal hakikatler ve gerekçelerle arkadaşlarımla birlikte serbest bırakılmamızı talep ettiğimi ortaya koymaya gayret edeceğim” dedi.

“Ankara Hukuk Fakültesi’ndeki hocamız Metin Günday’ın sözü hâlâ kulaklarımda çınlar: ‘Hukuk vicdanın yazılı halidir.’ Dilerim bu çabalarımız, vereceğiniz kararın objektif, adil ve vicdani olmasına katkı yapar” ifadelerini kullanan Soyer, savunmasını şöyle sürdürdü:

“2019’da Belediye Başkanı seçildikten sonra daha ilk aylarda İzBB bünyesinde “Deprem ve Afet Daire Başkanlığı”nı kurdurdum. Çünkü, İzmir’in bir deprem şehri olduğunu ve yapı stoğunun maalesef çok eski olduğunu biliyordum. Korktuğum başımıza geldi ve İzmir’e 70 mil uzaklıkta, Ege Denizi’nde meydana gelen bir deprem İzmir’de 118 canımızı aldı. Enkaz başında geçen günleri ve geceleri asla unutamadım. İzmir merkezli bir depremde çok daha büyük kayıplar yaşanabileceği ihtimali o günden itibaren kâbusum hâline geldi. 30 Ekim depreminden sonra bütün önceliğim deprem ve afetlere dirençli bir kent yaratma hedefi oldu.

O dönem depremzedeleri çadırdan kurtarmak için başlattığımız “Bir Kira Bir Yuva” kampanyasıyla İzmir’de büyük bir dayanışma gerçekleştirdik ve depremzedelere nakdi destek sağladık. Bu yeni ve yaratıcı çözümü 6 Şubat depremi sonrasında da hayata geçirdik. Ve yine belediyenin cebinden tek kuruş çıkmadan Türkiye’den hatta dünyanın her yerinden insanların katkısıyla toplanan 330 milyon lira ile 33.000 depremzede aileye nakit destek yarattık.

Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında neler yapılması gerektiği ile ilgili onlarca proje hayata geçirdik. O arada Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını da Deprem ve Afet Daire Başkanlığı’na bağlayarak deprem öncelikli bir bakış açısını hâkim kılmaya çalıştım. Yapı stoğu çalışmalarında İnşaat Mühendisleri Odasıyla, mikrobölgeleme ve depremsellik çalışmalarında 10 üniversiteden 84 akademisyenle işbirliği yaptık. İzmir’in on yıllar önce çıkartılmış fay haritalarını güncelledik. Prof. Dr. Naci Görür hocamızın söylediği gibi her biri “Türkiye’ye örnek olan” bu hamleleri burada anlatıp vaktinizi almayacağım. O nedenle dosya konusuna, Kentsel Dönüşüm meselesine geleceğim.”

“AKP VE MHP OYLARIYLA MECLİS KARARI ALDIK”

“Depremden 19 gün sonra, 18 Kasım 2020’de İzmir Büyükşehir Belediyesi meclisi olarak 10 yıldır bekleyen kentsel dönüşüm sorunu ile ilgili tarihî bir adım attık ve oybirliğiyle —yani CHP, AKP, MHP, İYİ Parti oylarıyla— bir meclis kararı aldık. Bu kararla 6306 sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca İzBB ve belediyemiz şirketi olan İZBETON arasında yapılan protokol oybirliğiyle kabul edildi. Böylece 10 yılı aşkın süredir evlerini bekleyen hak sahiplerinin olduğu ve tamamen kilitlenmiş kentsel dönüşüm süreçlerini tekrar başlatmış olduk.

Diğer taraftan bazı kentsel dönüşüm ihalelerine İZBETON şirketini sokarak, müteahhitleri ihaleye girmeye teşvik ettik. Örneğin Ege Mahallesi 1. Etap, Örnekköy 2. Etap, 5. Etap ve Gaziemir Aktepe–Emrez 2. Etap kentsel dönüşüm alanları ihalelerine İZBETON’u soktuk ve ihaleler müteahhitler üzerinde kaldı.

Görev sürem içerisinde, önceki dönem başlayan Uzundere 2. Etap ve Örnekköy 1. Etap inşaatlarını tamamladık. İhalesini gerçekleştirdiğimiz Örnekköy 2. Etabın da inşaatını başlatıp bitirdik ve hak sahipleri güvenli konutlarına geçtiler. Toplam 1150 anahtar teslimi gerçekleştirdik, 1575 bağımsız birimin imalatı müteahhitler eliyle bu kapsamda devam ediyor.

Depremden sonra çaresiz kalan binlerce orta hasarlı binanın yıkılıp yeniden yapılmasını mümkün kılacak bir kooperatifçilik modelini “Halk Konut”u o günlerde hayata geçirdik. Türkiye’de ilk defa bina ölçeğinde dönüşümü başlattığımız bu model ile kooperatifleşen bina sakinleri kendi evlerinin dönüşümünü sağlayabildiler. 1350 ailenin kooperatifleştiği bu modelde son olarak geçtiğimiz hafta 120 aile yeni binalarının inşaatını tamamladı. 2025 sonunda 5 kooperatif inşaatının da bitmesiyle 160 aile daha güvenli konutlarına yerleşecekler.

“Halk Konut” projemiz 6 ülkede araştırmalara konu oldu. Bu ay başı, biz cezaevindeyken modelin tüm dünyada uygulanabilirliğini sağlamak için çalışan Japonya Yokohama Üniversitesi’nden araştırmacılar İzmir’e gelip incelemelerde bulundular. Ortaya koyduğumuz başarı hikâyesi, kentsel dönüşümde kooperatifçilik modelini uygulamamız konusunda bizi cesaretlendirmişti."

“BU MODEL ÇOK SAĞLAM HUKUKİ TEMELLERE OTURUYOR”

“Bu model; her türlü hukuki tartışmaya rağmen, çok sağlam hukuki temeller üzerine oturan, müteahhit kârını ortadan kaldıran, en düşük maliyetlerle inşaat yapılmasını mümkün kılan, şeffaf, hesap sorulabilir, katılımcı, demokratik bir modeldir. Bu modelin; inşaatlardaki gecikmeler ya da hak sahiplerine yapılan kira ödemelerinin kamu zararına sebep olması gerekçe gösterilerek suçlanması, itibarsızlaştırılması memleketimizin ve şehrimizin gerçekleriyle bağdaşmayacaktır. Depreme dirençli bir kent, depreme dirençli bir ülke yaratmak için verilmesi gereken mücadeleyi zayıflatacaktır.

Bu model bazı sorulara cevap aradığım için ortaya çıkmıştır. Kendi kendime sorduğum bu soruları sizlerle de paylaşmak istiyorum.

İzmir nüfusunun %70’inin —yani yaklaşık 670 bin binada yaşayan insanın— depreme dayanıksız konutlarda yaşadığını bile bile, TOKİ’nin yaptığı 5–6 bin konutla teselli bulup bir kenara mı çekilseydik?

Burada bir parantez açmak isterim. Sayın Cumhurbaşkanı’nı yanlış bilgilendirmişler. TOKİ’yi geçmek iddiasıyla bu işe kalkıştığımızı ifade etti kendileri. Bu doğru değil. Biz, bizden önce başlatılan ve bizim sorumluluğumuzda olan kentsel dönüşüm alanlarında tıkanmış bir süreci kooperatif modeliyle aşmaya çalıştık. Üzerimize düşeni, yani yasanın üzerimize yüklediği görevi hukuka uygun şekilde yapmaya çalıştık.

Müteahhitlerin girmediği kentsel dönüşüm ihaleleri sonrasında “biz vazifemizi yaptık, girmedilerse ben ne yapayım” deyip arkamıza mı yaslansaydık?

Fay hatlarının yerlerini değiştiremeyeceğimize göre, mutlaka bir gün yaşanacak bir büyük felakette on binlerce insanın ölmesini bir kadermiş gibi beklemeyi mi tercih etseydik?

Bu tevekkül ve rehaveti bir kenara bırakıp; vatandaş–belediye–hükümet işbirliğiyle yeni, büyük, kapsayıcı çözümler üretmeye biz başlayalım dedik, demesek miydik?”

“KİŞİSEL ÇIKAR ELDE ETMEDİK”

"İddia makamının iddianamede ifade ettiği gibi, ben ve arkadaşlarım bu süreçlerde kişisel bir çıkar ya da menfaat elde etmedik. Kooperatif ortaklarına ya da üçüncü bir şahsa da menfaat sağlamadık.

Emniyet Müdürlüğü’nde; bana art arda sorulan onlarca ismi tanımadığımı söylemiştim. Daha sonra o isimlerin kooperatiflerin yöneticileri ya da onların iş verdiği şirket temsilcileri olduklarını söylediler.

Sayın Başkan; bu durumda ortaya şöyle bir tablo çıkıyor. Buraya özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum; Ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Türkiye’nin birçok bakanlığından büyük bütçeye sahip büyükşehir belediyesinin ilgili daire başkanlarını, bürokratlarını aldatıyorum. Yetmiyor, büyükşehir meclis üyelerini aldatıyorum. Yetmiyor, Dünya Bankası, Fransız Kalkınma Ajansı gibi uluslararası finans kuruluşlarını aldatıyorum ve binlerce kişiyi, herkesin gözünün içine baka baka hile ve desise ile kandıracak bir tezgâh, bir oyun kuruyorum.

Bu kadar çetrefilli ve alengirli bir oyunu kendim için de kurmuyorum, çünkü az önce söylediğim gibi iddianame “kişisel çıkar ve menfaat yok” diyor. Peki bu oyunu kimin için kuruyorum? İşte orada büyük bir sorun var! Çünkü lehlerine dolandırıcılık yaptığım iddia edilen 3. kişilerle hiç tanışmamışız, yani onları hiç tanımıyorum. Bu durumda varsa dolandırıcılık suçu, bu suçun hangi maksatla, kimin için işlendiği sorusu cevapsız kalmıyor mu? Bu sorunun cevabı yoksa bırakın hukuka uygunluğunu iddianın rasyonalitesinden söz edilebilir mi?”

MALİYETLERLE İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

"Oluşturduğumuz modelin uygulanmasında onu hayata geçirmeye gayret edenlerle onu engellemek isteyenler arasında çatışmalar ortaya çıktı. Bu çatışmalar, hayata geçirmek isteyenlerin eksik ve kusurları ve engellemek isteyenlerin gücü ve kudreti nedeniyle büyüyerek buraya kadar taşındı.

Ancak içinde bulunduğumuz koşulların ağırlığını da göstermek için yine de birkaç rakam vermek isterim. TÜİK inşaat maliyet endeksi verilerine göre 2024 yılında, 2020 yılına göre inşaat maliyetleri %681 oranında artmış. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı yapı yaklaşık birim maliyetleri ise %1047 oranında artmış. Ekonomik krize paralel olarak başlayan savaşlar, pandemi, 6 Şubat depremi gibi olağanüstü gelişmelerin inşaatların hızını etkileyen sonuçlar ortaya çıkardığını; vaat edilen tarihlerde sapmalara sebep olduğunu, dolayısıyla illiyet bağını ortadan kaldırdığını söylemek isterim. Yani; bizim modelimizin eksiklerinden, kusurlarından çok, inşaat birim maliyetlerinin 3 yılda 10 misli artmış olmasının ve yaşanan krizlerin gecikmeye sebep olduğu görmezden gelinemeyecek kadar açıktır. Eğer projemizdeki gecikme ve aksaklık suç kabul edilecekse örneğin TOKİ’nin Aliağa’da, Zeytinburnu’nda, Tuzla’da başlattığı kentsel dönüşüm modellerinin çok daha uzun yıllara yayılan gecikmeleri göz önünde alındığında suçsuz kentsel dönüşüm sorumlusu bulmak imkânsız hâle gelebilir.”

“MAĞDURİYET, İNŞAAT DURDURULDUĞU İÇİN DOĞDU”

"Uyguladığımız modeldeki asıl büyük mağduriyetler, inşaatların durdurulması nedeniyle doğmuştur. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday gösterilmemem sonrasında, yeni yönetim tarafından fiilen durdurulan ve nihayet Temmuz 2024’te sözde “Bakanlık Talimatı” nedeniyle tek taraflı olarak iptal edildiği bildirilerek kapısına zincir vurulan inşaatlar, tamiri her geçen gün zorlaşan bir tablo yaratmaktadır.

Bakanlıkların yerel birimlerinin, belediyeler üzerinde bir hiyerarşik üstünlüğü, yani bir emir–komuta zinciri yoktur. Her kurumun kendine özgü mevzuatı vardır.

Daha 2009’da Seferihisar’da belediye başkanlığımın ilk senesinde, Türkiye’de belediye eliyle ilk üretici pazarını açmaya karar verdiğimizde, ilgili bakanlık birimi, burada “vergi kaçağı” olur gerekçesiyle pazarı açamayacağımızı bildirmişti. Biz de araştırdık, çalıştık; hem hukuka hem kamu menfaatine uygun olduğunu düşünerek o pazarı açtık. İyi ki açmışız. Ardından Türkiye’nin her yerinde o pazarlar pıtrak gibi açılmaya başladı ve hem üreticimiz nefes aldı hem de tüketici en sağlıklı ürünlerle buluştu.

Daha sonra 15 yıllık belediye başkanlığı görevim sırasında özellikle imar konularında bakanlıklarla defalarca farklı görüşlere sahip olduk ve bazen uyarak bazen uymayarak kamu menfaatine ve hukuka uygun olduğunu düşündüğümüzü yapmaya devam ettik.

İnşaatların durdurulması ancak ve ancak mahkeme kararı ile olabilirken; üstelik, İzBB Hukuk Müşavirliği’nin “devam edilmesinde hukuki bir engel olmadığını” belirten hukuki görüşü ortadayken, İzBB mevcut yönetimi, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 1 yıl önceki yazısını gerekçe göstererek “Bakanlık talimatı” diyerek inşaatları durdurma kararı vermiştir."

“BEN GÖREVDEYKEN ADLİ SÜREÇ BAŞLATILMADI”

"Benim görev sürem bitene kadar hiçbir kooperatif yapılan protokoller, sözleşmeler ile ilgili hiçbir adli süreç başlatmadı. Ve görev sürem devam etseydi şu an bazılarında anahtar teslimi yapmış, bazılarında sona yaklaşmış olacaktık.Maalesef durdurma iradesi bir yandan kooperatif ortakları için bir hukuki kördüğüme dönüşürken bir yandan da örneğin Uzundere 3 ve 4 etaplarda 15 yıla uzanan mağduriyetlerin daha da uzaması anlamına gelmektedir. Bu karanlık tablo karşısında yapılacak şey son derece net ve basittir; İzBB, İZBETON ve kooperatifler yöneticileri değişse de kurumsal olarak mevcudiyetlerini korumaktadırlar. Meclis kararları ve protokoller varlıklarını sürdürmektedir. Bu nedenle süreçler devam ettirilmeli ve dönüşüm tamamlanmalıdır."

ASGARİ ÜCRETLİ EV ALABİLİR Mİ?

"Türkiye’nin %70’ten fazlası asgari ücret veya altında bir ücretle hayatını sürdürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın geçen ay tanıtımını yaparak başlattığı “Damla Kent Konutları Gayrimenkul Sertifikası” projesi var. Bilmiyorum duydunuz mu? 1+1, 67 m² bir konutun fiyatı 4,8 milyon lira. Yani asgari ücretli bir vatandaşın böyle bir ev sahibi olabilmesi için 18 yıl maaşının tamamını, son kuruşuna kadar buraya yatırması gerekiyor. Kaldı ki; o paranın da biraz ne olacağı meçhul galiba, çünkü 1 ay önce borsada halka arz edilen gayrimenkul sertifikası birim fiyatı 7,59’du, 1 ay içinde 6 liranın altına düştü.

Tekrar başa dönersek, bu ülkenin nüfusunun en az %70’i için 1+1 bir kulübeye bile erişilemez durumda. Bu sorun artık hiçbir kurumun tek başına çözüm üretemeyeceği bir noktaya erişmiştir. Bu nedenle devletin, hükümetin ilgili birimlerinin, belediyelerin, meslek odalarının, sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun öz gücünü ortaya çıkartacak kooperatiflerin ortak bir irade ile buluşması ve ortak kaynak havuzları oluşturmaları gerekmektedir. Bu büyük mutabakatı mümkün kılacak yasal düzenlemeler ve söz konusu kaynak havuzları yaratılmazsa toplu intihar ya da toplu katliam denilebilecek sonuçlardan kaçınmak mümkün olmayacaktır."

“TÜM SÜREÇLER HERKESİN GÖZÜ ÖNÜNDE GERÇEKLEŞTİ”

“Bu dava konusu süreçlerde de gizli saklı hiçbir şey yapmadım. Tüm süreçler meclisten başlayarak herkesin gözü önünde gerçekleşti. Ne gizli kapaklı, ne de hakikate aykırı hiçbir şey söylemedim, yapmadım. Kooperatif kurmaları için İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Sanayici İş İnsanları Derneği gibi kurumsal yapıları teşvik ettim ama kooperatif yöneticilerinin, kurucularının büyük çoğunluğunu hiç tanımadım; hiçbiriyle bir yakınlığım olmadı. Benim aldığım aile terbiyesini, tertemiz geçmişimi bir kenara bırakın; aklı biraz çalışan insan, daha önce de söylediğim gibi; her şeyin bu kadar şeffaf sürdürüldüğü, kooperatiflerin ayrıca tabi oldukları mevzuat nedeniyle incelendiği bir süreci dolandırıcılık yapmak için seçer mi? Hayatım boyunca o kirli yolların zoruna da kolayına da ne tevessül ettim ne tenezzül ettim. Çünkü vicdani huzurun en yüce değer olduğuna inandım.

‘Hiçbir iyiliğin cezasız kalmayacağı’ söylenmesine rağmen, iyilikten vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 5 yıl boyunca kaptanı bendim ve o gemiyi hiçbir zaman yanlış sulara sokmadım. İZBETON’daki yol arkadaşlarım bana güvendiler; ben de onların güvenini boşa çıkartacak hiçbir şey yapmadım. Bugün yargılanan bizler, bu davada zerre kadar kusuru olmayan her biri birbirinden kıymetli, tertemiz, onurlu arkadaşlarım; tarihte suçlu olarak değil, vicdanlı, cesur öncüler olarak yerimizi alacağız. Alacağınız kararda sizlere de vicdan huzuru diliyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Soracağınız her soruyu yanıtlamaya hazırım.”