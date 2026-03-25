Tunç Soyer'in tutuklu olduğu soruşturmada dosyaya bakan savcı görevden alındı

İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nde "zimmet" iddiasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın tutuklu bulunduğu 11 kişi hakkında yürütülen soruşturmada bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla iki yıldır dosyaya bakan savcı görevden alındı ve dosya iki yeni savcıya verildi.

“UMARIZ BU SAVCI DEĞİŞİMİ SÜRECİN UZAMASINA YOL AÇMAZ”

Karara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tunç Soyer’in avukatı ve CHP İzmir İl Başkan Vekili Murat Aydın, şunları söyledi:

“Tunç Soyer ve diğerleri hakkında açılan dava, başladığı günden beri sürekli hakim değişiklikleriyle gündeme geldi. Tunç Soyer ve Heval Savaş Kaya, 5 Ocak tarihinde görülen davadan tahliye edildiler. Ancak cezaevinden çıkmalarını önlemek için bu tahliyeden 6 gün önce aynı olayla ilgili yeni bir soruşturma açıp bu kez ‘zimmet var’ diye tutuklama kararı verildi. O tarihten beri savcılığın dava açmasını bekliyoruz. Hala iddianame yok.

Geçen hafta iki yıldan uzun süredir bu soruşturmaları yürüten savcıdan dosyayı aldılar ve başka iki savcıya dosyayı verdiler. Şimdi yeni savcıların dosyayı anlamalarını, ortada hiçbiri suç olmadığını, Tunç Soyer ve diğerlerinin boşu boşuna cezaevinde yattıklarını görmelerini bekliyoruz. Umarız bu savcı değişimi sürecin uzamasına yol açmaz ya da bu amaçla yapılmamıştır. Başsavcılığın kararı doğrultusunda yapılan bir değişiklik. Yine de her şeye rağmen iyi niyetli düşünmeye çalışıyoruz ve arkadaşlarımızın bir an önce tahliye olmalarını bekliyoruz.”