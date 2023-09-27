Tunç Soyer: Misyonumuz İzmir'i bir iadeyi itibarla tekrar Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri haline getirmek

Dünya Kenti İzmir Derneği (DİDER), sonbahar resepsiyonunu gerçekleştirdi. Resepsiyona katılan derneğin onursal başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizim en temel misyonumuz yüzlerce yıl, binlerce geride bıraktığı tarihiyle dünyanın en önemli liman kentlerinden biri olmuş İzmir'i bir iadeyi itibarla tekrar Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri haline getirmek” dedi. Soyer yaptığı konuşma sırasında bir dönem daha İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapma isteğine yineledi.

İzmir’in Avrupa’yla ilişkilerini geliştirmek ve Avrupa’ya yön veren ülkelerin metropol kentleriyle stratejik ortaklıklar kurmayı hedefleyen dış ilişkiler vizyonuna katkı sağlaması için kurulan Dünya Kenti İzmir Derneği, sonbahar resepsiyonunu gerçekleştirdi. Tarihi İzmir Havagazı Fabrikası’nda gerçekleştirilen resepsiyona derneğin onursal başkanı olan İzmir Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yanı sıra çok sayıda STK temsilcisi ve dernek üyesi katıldı.

Resepsiyonda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “DİDER fikri gerçekten daha ilk ortaya çıktığı andan itibaren müthiş heyecan veren bir fikirdi. Bir yerel yönetimle bir sivil toplum kuruluşunun kaderlerinin, çalışma alanlarının bu kadar iç içe geçtiği anlar çok az olur. Dünya kenti İzmir adıyla, şanıyla, aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vizyonunu temsil ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizim en temel misyonumuz yüzlerce yıl, binlerce geride bıraktığı tarihiyle dünyanın en önemli liman kentlerinden biri olmuş İzmir'i bir iadeyi itibarla tekrar Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri haline getirmek. Dolayısıyla da İzmir’i tekrar eski günlerine döndürüp Dünyanın en güçlü, en güzel şehirlerinden biri olduğunu bütün dünyaya tekrar tanıtmak.

“BEN BİR DÖNEM DAHA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPMAK İSTİYORUM”

Ben bir dönem daha belediye başkanlığı yapmak istiyorum. Ve bu arzunun arkasında çok temel bir sebep var Bu beş yıl boyunca yaşadığınız bütün sıkıntılar, pandemi, deprem, doğal felaketler, tsunami, orman yangınları, ekonomik kriz, siyasi krizler hepsinin bizim hayatımıza yaptığı etkileri bir tarafa bırakarak şunu söylemek istiyorum. Emin olun ki bu şehir çok daha fazlasını hak ediyor. Çok daha iyisini hak ediyor. Ve ben de biliyorum ki bunların gereklerini yapmak mümkün. Gerçekten bu şehri çok daha ileriye taşımak mümkün. Hiçbir şey değilse bu beş yıl içinde onun bilgisini öğrendim” dedi.

“GELECEĞİN DÜNYASINI KENTLER ŞEKİLLENDİRECEK”

Yeni bir diploması türünün ortaya çıktığına dikkat çeken Başkan Soyer, şunları söyledi:

“Diplomasi tarihinde bir değişiklik başladı. Kent diplomasi adıyla yeni bir diplomasi türü var. Kentler aralarındaki rekabetle, aralarındaki dayanışmayla insanlık arenasında daha fazla yer kaplamaya başladılar. Kentler geleceğin dünyasını şekillendirecek çok önemli güçler edinmeye başladılar Öyle ki Paris'in marka değeri Fransa'dan daha büyük. Londra'nın marka değeri İngiltere'den daha büyük hale geldi. Kısacası geleceğin dünyasını kentler şekillendirecek. Ve kentler aslında yüz yüze olduğumuz bütün küresel krizlerin de içinde barındıran yerleşim alanları küresel diye tabir edeceğimiz ne kadar kriz varsa yani iklim krizi, gıda krizi, enerji krizi ne kadar global kriz varsa bunların çözümü de yerelde. Özetle yerelin öneminin ve daha çok artacağı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ve o nedenle kent diplomasisi çok daha büyük önem taşıyor. Kentlerin arasındaki iş birlikleri aslında çok başka bir şeye daha iyi hizmet ediyor. O da barış. Hükümetler politikaları gereği birbirleriyle çatışabiliyorlar. Birbirleriyle Savaşabiliyorlar hatta. Ama siz savaşan kentler gördünüz mü? Kentler olsa kardeş olur. Kentler olsa olsa dost olur. O nedenle kentlerin iş birliklerinin hatta rekabetlerinin bile dünya barışına da çok önemli bir katkısı var.

“İZMİR’İ AKDENİZ’İN EN GÜÇLÜ LİMAN KENTLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK İÇİN DİDER İLE BAŞLATTIĞIMIZ İŞBİRLİĞİ GÜÇLENEREK, GELİŞEREK DEVAM EDİYOR”

Özetle İzmir'i tekrar eski günlerinde olduğu gibi Akdeniz'in en güçlü liman kentlerinden biri haline getirmek için DİDER ile başlattığımız iş birliği çok daha güçlenerek, çok daha gelişerek devam ediyor, devam edecek. İzmir'in, belki de Türkiye'nin diğer şehirlerinden çok daha önemli bir özelliği, farklı bir özelliği demokrasi kenti olması. İnsanlar bu şehre sevdalanıyor. Çünkü insanın bu kainattaki aradığı güzellikler adına, erdemler adına, ne varsa bu şehirde var. Bu şehirde huzur buluyorsunuz. Bu şehirde mutlu oluyorsunuz. Bu şehirde, güler yüzlü insanlarla karşılaşıyorsunuz. Gerçekten bu şehir güzel bir şehir. Adını bir kadından alan bir şehir İzmir. Smyrna bir amazon kraliçesinin isminin bir şehre verilmiş olduğunu biliyoruz. Dünyada böyle bir şehir yok başka. Bir kadın adını taşıyan bir şehir yok. Ama bu şehrin kıymetinin anlaşılması için lobi gerekiyor yani tanıtım faaliyeti gerekiyor, emek gerekiyor. Kendi kendine olmuyor artık bu işler. İşte o lobi faaliyetini sadece belediyenin veya sadece bir kamu kurumunun yapması da yetmiyor. Bu işin gönüllüleri, sevdalıları olmadan o iş olmuyor. İşte onlar sizlersiniz ve sizlerle beraber İzmir'i hak ettiği yere hep beraber taşıyacağız. Buna bütün kalbimle inanıyorum”

“İZMİR'İ BİR DÜNYA KENTİ OLARAK DAHA FAZLA TANITMAK VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Dernek Başkanı Ahmet Güler ise “İzmir'i yurt dışında tanıtmak, ilişkilerimizi güçlendirmek, uluslararası arenada İzmir'i temsil etmek için dört yıldır yoğun bir çaba içindeyiz. İzmir'i bir dünya kenti olarak daha fazla tanıtmak, yabancı kuruluş ve yatırımcıların İzmir'e ilgisini çekmek, iş birliklerini geliştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ama bu uğraş yalnız olmuyor. Bu uğraş bu akşam buraya gelen değerli misafirlerin ve sizlerin katkılarıyla daha da büyüyebilir, daha da bir ivme kazanabilir. Sayın Başkanımız bu projenin arkasında umarız gelecek beş yılda da bu projenin arkasında olur ve bir size İzmir'i daha fazla tanıtma imkanı buluruz ” diye konuştu.

Resepsiyon İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in teşekkür hediyelerini takdim etmesiyle sona erdi.