Tunç Soyer PM üyeliğine aday olacak

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 6 Nisan’da düzenlenecek olağanüstü kurultayında Parti Meclisi (PM) için aday olacağını açıkladı.

KRT TV'de açıklamalarda bulunan Soyer, "Kurultayda genel başkanlığa aday değilim. Kurultayda Parti Meclisi'ne adayım. Şu anda CHP'de genel başkan ile ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama Parti Meclisi'nin genişlemesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Soyer, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Çünkü iktidara alternatif bir parti olarak CHP'nin çok daha kucaklayıcı şekilde genişletilmesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle Parti Meclisi'nde aday olmak istiyorum. Güçlenmiş, iktidara alternatif olmak noktasında partinin tüm unsularını içine alan geniş kapsayıcı bir kucaklayıcı Parti Meclisi oluşmasını arzu ediyorum."

ÇARŞAF LİSTE ÇAĞRISI

Kurultayda çarşaf liste yapılacağını düşündüğünü ifade eden Tunç Soyer, "CHP'nin geleneği ve alışkanlıkları ve Türk milletine olan sorumlulukları gereği demokrasinin erdemlerine uygun bir kurultay olması gerektiğini düşünüyorum. Blok liste yapılacağını zannetmiyorum. Mutlaka 'çarşaf liste' olacağına inanıyorum" diye konuştu.