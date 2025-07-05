Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya’nın sevk edildiği cezaevi belli oldu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş.'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın hangi cezaevine nakledildiği belli oldu.

Başsavcılık talimatıyla, 'İhaleye fesat karıştırma', 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarıyla 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş ve ifade işlemlerinin ardından aralarında Soyer, Aslanoğlu ve Kaya’nın 99 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilmişti.

Gün boyu devam eden duruşmaların ardından ise İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya hakkında tutulu yargılama kararı verildi.

Öte yandan, tutukluluk işlemlerinin tamamlanmasının ardından üç ismin sevk edildiği cezaevi de belli oldu.

Edinilen bilgilere göre, Tunç Soyer, Şenol Aslanoğlu ve Heval Savaş Kaya, İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.