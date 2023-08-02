Tunç Soyer, sona eren grevle ilgili anlaşma şartlarını açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, metro ve tramvay işçilerinin grevlerinin hangi şartlarda sona erdiğini duyurdu. Soyer, tekliflerinin sendika tarafından aynen kabul edildiğini açıkladı.

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Metro AŞ ile Türkiye Demiryolu İşçileri Sendikası arasındaki TİS görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadığı için başlayan grev dün akşam sona erdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, grevin sona ermesiyle sonuçlanan tekliflerini kamuoyuyla paylaştı.

Tunç Soyer, en düşük 22 bin 105 TL, en yüksek ise 25 bin 9 TL olan teklifteki yevmiye ücretlerinin sendika tarafından aynen kabul edildiğini, belediyenin ise diğer sosyal haklarda ortalama yüzde 7 artışa rıza gösterdiğini duyurdu.

Soyer, iki tarafın da mutabakat için fedakarlık gösterdiğini söyledi.

Demiryol-İş Sendikası ile sürdürdüğümüz TİS görüşmelerinde; en düşük 22.105, en yüksek 25.009 lira olan teklifimizdeki yevmiye ücretlerini sendika aynen kabul etti.



Belediyemiz de diğer sosyal haklarda ortalama % 7 artışa rıza gösterdi. Böylece grevi sonlandıracak mutabakat… — Tunç Soyer (@tuncsoyer) August 2, 2023

NE OLMUŞTU?

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzmir Metro AŞ ve işveren sendikası SODEM-SEN ile metro ve tramvayda çalışan işçilerin örgütlü olduğu Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı için işçiler 2 gün önce greve başlamışlardı.

Belediyenin teklifinin sendika tarafından kabul edilmesiyle grev dün akşam sona erdi.