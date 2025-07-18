Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyon kapsamında tutuklanan eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ve Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede; Örnekköy 3'üncü etap, Örnekköy 4’üncü Etap, Gaziemir-Aktepe/Emrez Mahallesi 1'inci Etap, Karabağlar 3’üncü Etap ve Karabağlar 4’üncü Etapta kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlük yapıldığı yönünde bildirilen suç duyuruları sonucunda 449 mağdur, 7 şikayetçi, Maliye ve Hazine Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İZBETON A.Ş.'nin suçtan zarar gören olarak tespit edildiğine yer verildi.

3 YIL İLE 45 YIL ARASINDA DEĞİŞEN HAPİS CEZALARI

Aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu dahil olmak üzere 11'i tutuklu 65 sanığın iştirak halinde ve zincirleme şekilde; nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştıkları belirtildi.

Sanıkların, kamu kurum ve kuruluşlarını, kamu meslek kuruluşlarını, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerini araç olarak kullandıkları kaydedildi.

Sanıklar için 3 yıl ile 45 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.