Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "kooperatif" soruşturması kapsamında hazırlanan, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 65 kişi hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmaların kooperatiflere yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tunç Soyer’in avukatı Avukat Murat Aydın'ın aktardığına göre İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın duruşma gününü 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 09.30 olarak belirledi.

CHP İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu ve önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ile diğerleri hakkında düzenlenen iddianameyi kabul eden İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın duruşma gününü 19 Eylül 2025 Cuma günü saat 09.30 olarak belirledi. — Murat Aydın (@Av_MuratAydin) August 4, 2025

45'ER YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 11'i tutuklu 65 kişi hakkında hakkında 3'er yıldan 45'er yıla kadar hapis cezaları istenmişti.