Tunç Soyer’in avukatı ifade sonrası ilk kez konuştu: “Yargıya güvenmek istiyoruz, çünkü başka gidecek yerimiz yok”

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in gözaltı sürecinde ifadesinin alınmasının ardından, avukatı Murat Aydın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aydın, müvekkili Soyer’in soruşturma kapsamında tüm sorulara samimiyetle yanıt verdiğini belirtti.

Avukat Aydın, “İfade süreci tamamlandı. Müvekkilimiz kamu yetkisi kullanan bir kişi olarak soruşturmaya açık olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Tek talebimiz, sürecin adil işlemesidir. Kendisine yöneltilen hiçbir sorudan kaçmadı. Yarın adliyeye sevk edilecek. Gözaltı sürecinde yöneltilen sorular, yapılacak suçlamaların içi boş iddialar olduğunu gösteriyor. Aynı sorular defalarca soruldu, biz de defalarca yanıt verdik. Bu sürecin adil şekilde değerlendirilmesini bekliyoruz. Yine de yargıya güveniyoruz, inanmak istiyoruz. Çünkü başka gidecek bir yerimiz yok.”

Avukat Aydın ayrıca, Tunç Soyer’in adliyeye sevk edildikten sonra kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapacağını da ifade etti.