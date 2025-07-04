Tunç Soyer’in emniyet ifadesi ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bazı konut projelerine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in emniyetteki tamamlandı.

Edinilen bilgiye göre, Soyer’e, İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde uygulanan kooperatif modeline ilişkin sorular sorulduğui kaydedildi.

Karşıyaka İlçesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 3 Etap, Karşıyaka İlçesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 4 Etap, Gaziemir İlçesi Aktepe ve Emrez Mahalleleri Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 1. Etap, Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 3 Etap ve Karabağlar İlçesi Uzundere Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 4 Etap projelerinin tamamının kendi belediye başkanlığı dönemine ait projeler olduğunu ifade eden Soyer, modelde amacın müteahhitlerin karını minimize edip vatandaşa düşük maliyetle konut sağlamak olduğunu söylediği belirtildi. Soyer, ifadesinde konuya ilişkin, ''Bu durumda vatandaşın daha düşük bedeller ile inşaat yapabilmesi için Kooperatifleşmeleri çözümünü ürettik. Bu durum kısaca vatandaşın kat malikliğinden feragat ederek arsa hissedarı olması sonucu doğurmuştur ve bu durumda Belediye Şirketi olan İzBeton A.Ş.’nin tek tek kat malikleri ile yapamayacağı müteahhitlik hizmetleri anlaşmasını kooperatifle yapılabilmesi imkanını yaratmıştır. Yani bu durum İzBeton A.Ş.’nin yüzde 1 gibi KDV oranından dolayı çok düşük bedelle vatandaşa çok düşük ücretlerde müteahhitlik hizmeti vermesinin önünü açmıştır'' dediği öğrenildi.

''YARATICI ÖRNEK BİR ÇÖZÜM''

İZBETON A.Ş.’nin kentsel dönüşüm projeleri için ihalelere girmesi kararının belediye meclisinde ‘oybirliğiyle’ alındığını belirten Soyer, modelin hukuka uygun olduğunu kaydettiği ve “İZBETON A.Ş.’ nin ihalelere katılması kararı İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinden de oy birliği ile karar alınarak geçmiştir. İZBETON A.Ş.’ nin katıldığı ihalelerden Örnekköy 3. Etap İzBeton A.Ş. üzerinde kalırken, Ege Mahallesindeki ihale İZBETON A.Ş. girmiş olmasına rağmen bir başka özel şirkete kalmıştır. Böylece Belediye Şirketinin kentsel dönüşüm ihalelerine girmesi şehirde bu ihalelere girmek konusunda nazlanan müteahhitleri harekete geçirmiştir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından oy birliği ile alınan karar sonrası bahse konu yapı ve inşaat işleri İZBETON A.Ş.’ye sözleşme ile verilmiştir… Özetle kentsel dönüşümde kooperatifçilik modeli son derece sağlam hukuki temeller üzerine oturan, müteahhit kar yapını ortadan kaldıran ve çok sayıda kentsel dönüşüm projesini hayata muktedir ve yaratıcı örnek bir çözümdür” sözleriyle yanıt verdiği ifade edildi.

''TAŞERON FİRMA VE YETKİLİLERİNİ TANIMIYORUM''

Soyer, ifadesinde kooperatiflerin alt yüklenici konumunda bulunan 23 adet taşeron firma ve yetkilileriyle olan ilişkisine yönelik soruya ise, ''Bana sormuş olduğunuz kooperatiflerin alt yüklenici konumunda bulunan 23 adet taşeron firma ve yetkililerini tanımıyorum ve bu şahıs ile yetkilileri ile aramda herhangi bir ticari faaliyet de söz konusu değildir'' şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.

''SÖZLEŞMELER HEVAL SAVAŞ KAYA TARAFINDAN YAPILDI''

Soyer'in ifadesinde İZBETON A.Ş.’nin kooperatiflere ve onların taşeronlarına iş devretmesinde şahsen bir rolü olmadığını belirterek, ''Sonrasında ise İZBETON A.Ş. tarafından kooperatiflere işin verilmesi hakkında benim dahil olmadığım bir konudur. Bu işlemleri İZBETON A.Ş. adına Genel Müdür olan Heval Savaş Kaya tarafından sözleşmeler dahilinde yapılmıştır'' ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Soyer'in ifadesinde ayrıca, İZBETON A.Ş. tarafından kooperatiflere veya başkaca şirketlere sözleşme karşılığı verilecek işlemlere dahil olmadığını, bu işlemleri İZBETON A.Ş. yönetim kurulundan aldığı yetki dahilinde eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın yaptığını söylediği iddia edildi.

''YAPILAN BU ÖDEMELER HER YIL SAYIŞTAY TARAFINDAN DENETLENMEKTE''

Uzundere 3. ve 4. Etap projesi için yapılan ödemelere ilişkin soruya ise Soyer'in, ''Uzundere 3. ve 4. Etap projesinde 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerinin mağdur edilmemesi ve kentsel dönüşüm tamamlanana kadar kendilerine ödenecek olan yardım paralarıdır. Bu kira yardımları ilgili mevzuat çerçevesinde Belediye Meclisi tarafından belirlenecek tutar doğrultusunda ödemesi yapılır ve her yıl güncellemesi de yapılır. Burada hak sahiplerine yapılan ödemede herhangi usulsüzlük yoktur ve vatandaşların mağdur edilmesi önüne geçilmiştir. Yapılan bu ödemeler her yıl sayıştay tarafından denetlenmekte ve onaylanmaktadır'' yanıtını verdiği kaydedildi.

''ŞENOL ASLANOĞLU’NU CHP İZMİR İL BAŞKANI OLMASINDAN DOLAYI TANIDIM''

Soyer, kooperatif yöneticileri ve taşeron firmalarla herhangi bir ticari ilişkisi olmadığını ve S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooparatifinin o dönem Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nu siyasi faaliyetleri dolayısıyla tanıdığını ifade ettiği ve ''Karşıyaka İlçesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı 4. Etap yapım işinde… yöneticileri olan Şenol Aslanoğlu ile Hüseyin Cengiz’i tanırım. Şenol Aslanoğlu’nu 2023 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı olmasından dolayı tanıdım… Hüseyin Cengiz’i ise İzmir Sanayici ve İş İnsanları Derneğinde (İZSİAD) yönetici konumunda olmasından dolayı tanırım. Kendisi ile aramda herhangi bir ticari faaliyet söz konusu olmamıştır'' dediği kaydedildi.

Taahhüt edilen sürelerde yapım projelerinin tamamlanmamasının ekonomik koşullar ve maliyet artışlarından kaynaklandığını söyleyen Soyer, ''Gaziemir 1. Etapta ve Uzundere 3. ve 4. Etaptaki projelerde ilerlemenin yavaş olmasının sebebi günümüzdeki ekonomik koşulların gerek enflasyonun artması, gerekse de ham madde fiyatlarının sürekli artış göstermesi hayatın olağan akışında yapılacak işlerin yavaşlamasına sebep olmuştur'' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

Tunç Soyer'in ''kamu zararına'' konu kentsel dönüşümdeki kira yardımlarına ilişkin soruya da yardımların mevzuata uygun yapıldığını, Sayıştay denetimine tabi olduğunu belirttiği öğrenildi.