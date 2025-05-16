Tunç'tan '12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacak' iddiasına dair açıklama: "Böyle bir şey yok"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Samandağ ve Erzin'de inşa edilecek olan Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Tunç, önümüzde haftalarda Meclis gündemine gelmesi beklenen infaz düzenlemesine ilişkin çıkan haberlere tepki gösterdi. Tunç şu ifadelere yer verdi:

"İlk yargı paketi ceza adaleti sistemiyle ilgili olarak soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasıyla ilgili. Ceza adaletini, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek. Toplumun huzur ve barışına kasteden suçlar bakımından yeniden değerlendirmeleri sağlayacak önemli düzenlemeler var.

Basında özellikle bazı televizyon kanallarında ceza adalet sistemi ile ilgili olarak hazırlamış olduğumuz taslakla ilgili dezenformasyon amaçlı bazı paylaşımlarda bulunuldu. Bunlara kesinlikle inanmayın. Neymiş; 8 yıl ceza alan bir yıl yatacakmış. Böyle bir şey yok. 12 yıl ceza alan 9 ayda çıkacakmış, böyle bir şey yok. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Tamamen içinden geçtiğimiz çok kritik bir dönemde özellikle infaz sistemiyle ilgili olarak toplumdan ve uygulamadan gelen taleplerle ilgili bazı düzenleme hazırlıklarımızı karalamak, vatandaşı yanıltmak ve dezenformasyon amaçlı halkı yanıltıcı bilgiyi yayarak bir takım kara propagandaya vesile olmak için yayın yapanlar var. Bunlara kesinlikle itibar etmeyiniz. Milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız."