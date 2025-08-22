Tunca Nehri kurudu, ayçiçeği tarlada kaldı

Edirne’de aşırı sıcaklar nedeniyle Tunca Nehri neredeyse tamamen kurudu. Kuraklık nedeniyle sulama yapılamaması ayçiçeği veriminde ciddi düşüşe yol açtı. Edirneli üretici Erdal Akgün, ayçiçeği üreticisinin 2 yıldan beri zarar ettiğini belirterek, devletin üreticinin yanında olması gerektiğini söyledi. Akgün, ayçiçeğinde bazı tarlaların kuraklık ve sulama yapılamamasından dolayı hasat edilmeden bırakıldığını ifade etti.

Akgün, şunları söyledi: "Tunca Nehri yosun tutmuş durumda. Ne yapacağımızı şaşırdık. Girdilerimize her yıl yüzde 100 zam gelirken ürünlerimizin fiyatlarının artmaması, olduğu yerde sayması ve bir de verimsizlikten dolayı tarım kesimi tarihinin en kötü dönemlerini yaşıyor. Ağlıyoruz ama bizi gören yok. Ayçiçeğinde bazı tarlalar hasat edilmeden bırakıldı. İçine biçerdöver dahi sokulmadı çünkü sıfır üretim. Kuraklıktan ve aşırı sıcaklardan dolayı ayçiçekleri çiçek açamadan kurudu gitti."