Tunca Nehri kuruma noktasına geldi, çeltik sulaması durdu

Edirne’de Tunca Nehri aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle kuruma noktasına geldi. Sulama yapamayan üreticiler, çeltiğin kurumasından endişeli.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yaklaşık yüzde 41'ini karşılayan Edirne'de, aşırı sıcaklıklar ve yetersiz yağış nedeniyle, tarımsal sulamada kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nde debi 2 metreküp/saniyeye düştü. Nehrin kuruma noktasına geldiği bölgelerde üretici, çeltiğini suladığı pompaları çalıştıramaz hale geldi.

Son 70 yılın en sıcak kışını geçiren Edirne'de çeltik tarlalarının sulanmasında önemli rol oynayan Tunca Nehri’nin debisi, aşırı sıcaklar ve yetersiz yağışlar nedeniyle 2 metreküp/saniyeye düştü. Tunca'nın kuruma noktasına geldiği bazı bölgelerde üreticiler, sulama pompalarını çalıştıramaz duruma geldi. Nehrin kuruyan kesimlerinde hayvanların da otladığı görüldü.

Üreticiler, çeltiğin kurumasından endişe duyarken, Edirne Valiliğinin ve meslek odalarının da önlem almak için girişimlere başladığı belirtildi.

“KIŞ YAĞIŞI DA SU STOKLARI AÇISINDAN YETERSİZ KALDI”

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, kış döneminden bugüne nehrin debisinin sürekli düşük olduğuna dikkat çekerek, "Kış yağışlarımız ürünün gelişimi açısından yeterli geldi ama su stoklarımız açısından çok yeterli olmadı. Toprak tamamen doyuma ulaşıp nehir ve baraj debilerini yükseltecek seviyede olmadı. Maalesef ki nehirlerde yani özellikle de Tunca Nehri'nde sıkıntı yaşandı. Şu an Bulgaristan sınırından Edirne'ye olan kısımlarda bazı pompalar çalışamıyor, maalesef ki su yok" diye konuştu.

“BULGARİSTAN İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR”

Nehrin akışını sürekli takip ettiklerini belirten Arabacı, "Birkaç gün önce il müdürümüzle gezdik. Her gün nehir boylarını geziyoruz, hangi bölgelerde, nerede sıkıntı var? Üreticilerimizle görüşüyoruz. Bununla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Bulgaristan ile resmi yazışmalar yapıldı. 2000 yılında da böyle bir sıkıntı olmuştu. Sayın Bakanımızın Bulgaristan'daki görüşmesinden sonra bir miktar su salınmıştı. Şu an dediğim gibi görüşmeler devam ediyor” dedi.

Arabacı, Bulgaristan'daki barajlarda da geçen yıla oranla su seviyesinin düşük olduğuna dikkat çekerken, "Bulgaristan’dan ne kadar su salınabilir, neler olur, bunlarla ilgili çalışma yapılıyor. Biz ilk etapta bu akan suyu kendi içimize doğru kullanmayla alakalı takipteyiz. Gerekirse pompalarımızı durdurup suyun aşağı inmesini sağlayacağız” diye ekledi.

“SU OLMADIĞI İÇİN EKİM YAPILAMIYOR”

Değirmenyeni köyünde çeltik eken Ziraat Mühendisi Şerafettin Üner de Tunca Nehri'nin akışının tamamen durduğunu, ürünlerini sulayamadıklarını anlattı. Üner, "Şu anda debi kesildi, akış durdu. Çeltik olsun, ikinci ürün olarak mısır olsun hiçbirisine su veremiyoruz. Bazı tarlalarda mısır ekilecek ama su olmadığı için ekim yapılamıyor. Çeltiğin yanında köyümüzde hayvancılık da ciddi oranda var. Girdileri azaltmak için mısır ekiyoruz hayvanlara yedirmek üzere. Su olmadığı için ekemezsek, o da bize yansıyacak. Nehir kuruduğu takdirde işimiz çok zor. Sulama sıklığı da arttı. Yani beşinci, altıncı günü bulamıyoruz. Yani bugün sulamış olsak dört gün bir şansımız var. Sıcaktan dolayı buharlaşma fazla. Bitkinin su tüketimi fazla olduğu için suya olan ihtiyacı da fazlalaştı ama su yok. Ana kaynak Bulgaristan, yetkililerin orayla bir görüşme sağlaması gerekiyor. Hükümetler arası bir anlaşma olursa iyi olur. Çünkü burada bizim 3-4 günlük bir şansımız var suyun gelmesi için" dedi.

“HAYVANCILIĞIMIZ DA BİTME NOKTASINA GELDİ”

Bölgede buğday veriminin de bu yıl düşük olduğunu anlatan Üner, "Yüz kilogramlarda buğday biçtiğimiz parseller var. Ayçiçekleri zaten çiçek çıkarmadan tomurcuk aşamasında daha kuruma oldu. Ondan da bir beklentimiz kalmadı artık. Birçok kişi biçerdöver sokmamayı düşünüyor. Su olmadığı takdirde, ikinci ürün ekilişi yapamadığım takdirde hayvancılığımız da mecbur bitme noktasına gelecek, çeltik de bizimle beraber kuruyacak. Yani su yoksa hayat yok" dedi.