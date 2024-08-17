Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından biri olan Tuncay Akça'nın yaşamını kaybetmesinin ardından sinemaseverler ve hayranları Tuncay Akça kimdir sorusunu araştırarak Tuncay Akça'nın hayatı ve filmlerini öğrenmek istiyor. ‘Hababam Sınıfı’ filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan oyuncu Tuncay Akça, kalp krizi sonucu 17 Ağustos 2024'te hayatını kaybetti. Peki, Tuncay Akça kimdir? İşte Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri!
Hababam Sınıfı filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça'nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetmesinin ardından Tuncay Akça kimdir sorusu gündeme geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri sevenleri ve sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tuncay Akça kimdir? İşte Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri!
TUNCAY AKÇA KİMDİR?
16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da doğan Tuncay Akça Yeşilçam'da çok sayıda rol almış usta oyuncudur. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde en bilinen repliklerinden birisi Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' rolünü oynarken söylediği "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.
TUNCAY AKÇA'NIN HAYATI
1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Manav Adem rolünde oynayan Tuncay Akça 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.
5 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti üyeliğini duyuran Tuncay Akça 17 Ağustos 2024'de 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
TUNCAY AKÇA'NIN FİLMLERİ
Tuncay Akça 1975'ten 2022 yılına kadar oyunculuk kariyerine devam etti. Tuncay Akça'nın filmografisi şu şekilde:
- 1975: Bizim Aile
- 1975: Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
- 1976: Hababam Sınıfı Uyanıyor
- 1977: Gülen Gözler
- 1979: Bebek
- 1981: Yol
- 1983: Güneşin Tutulduğu Gün
- 1983: Şalvar Davası
- 1983: Şaşkın Ördek
- 1984: Bir Yudum Sevgi
- 1984: O'na Çirkin Kral Derlerdi
- 1985: Aşık Oldum
- 1985: Çıplak Vatandaş
- 1985: Mavi Mavi
- 1985: Tapılacak Kadın
- 1986: Adem İle Havva
- 1986: Asiye Nasıl Kurtulur
- 1986: Milyarder
- 1987: Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes
- 1987: Japon İşi
- 1987: Selamsız Bandosu
- 1987: Seyyar Kamil
- 1987: Yer Demir Gök Bakır
- 1987: Yılmaz Güney: His Life, His Films
- 1988: Ada
- 1989: Bizimkiler
- 1989: Çingene
- 1989: Zehir Hafiye
- 1990: Duygu Çemberi
- 1990: Gizli Yüz
- 1990: Kuruntu Ailesi
- 1991: Varyemez
- 1992: Aşık Oldum
- 1992: Seyyar Kamil
- 1993: Yazlıkçılar
- 1994: Kerizler İstanbul'da
- 1994: Ölüm Ve Giz
- 1994: Ölümüne Sevda
- 1994: Talihsiz Bilo
- 1995: Çatı
- 1995: Çiçek Taksi
- 1995: Gölge Çiçeği
- 1995: Tek Ayaklı Kuşlar
- 1997: Bizim Mesele
- 1997: Düşman Oluruz
- 1997: Hasret Yolu
- 1997: Şaban ile Şirin
- 1997: Şakir Tamkeriz
- 1997: Yaban Otları
- 1997: Yanlış Masal
- 1998: Ayrı Dünyalar
- 1998: Eyvah Babam
- 1998: Hayat Bazen Tatlıdır
- 1998: Sıcak Saatler
- 1998: Yeşil Elma
- 1999: Duruşma
- 1999: Fanatik
- 1999: Şampiyon
- 2000: Kumar
- 2000: Pötürgeli Hasan
- 2000: Tersine Dünya
- 2001: Derman Bey
- 2001: Kimse Beni Sevmiyor
- 2002: Kül Kedisi
- 2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
- 2003: Ah İpliler Vah İpsizler
- 2003: Elveda
- 2003: Gazoz Spor
- 2003: Hababam Sınıfı Merhaba
- 2003: Parmak İzi
- 2003: Kasabanın İncisi
- 2004: Bitirimler
- 2004: Cennet Mahallesi
- 2004: Falımda Bir Kız Var
- 2004: Hababam Sınıfı Askerde
- 2005: Hababam Sınıfı Üç Buçuk
- 2005: Memleket Hikayeleri - Tabancanın Sapını Gülle Donatacağım
- 2005: Profesyonel Çaylaklar
- 2005: Tatlı Bela
- 2006: Aloya
- 2006: Babba
- 2006: Yalancı Yarim
- 2006: Tarık ve Diğerleri
- 2007: Dudaktan Kalbe
- 2007: Kan Damlaları
- 2007: Şeker Kız Sena
- 2008: Elif
- 2008: Muhtarın Oğlu Şaban
- 2008: Kayıp Prenses
- 2010: Gesi Bağları
- 2015: Kalıngiller
- 2015: Avanak Dedektör
- 2015: Öğrenci İşleri
- 2017: Yüzüğün Sırrı
- 2017: Yol Arkadaşım
- 2018: Babamın Ceketi
- 2018: Üç Vakte Kadar
- 2019: Hababam Sınıfı Yeniden
- 2019: Kral Midas'ın Hazinesi
- 2019: Kızım
- 2021: Menajerimi Ara
- 2022: Sünnet Çocuğu