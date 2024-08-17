Tuncay Akça kimdir? Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri

Hababam Sınıfı filminde ‘Bacaksız’ lakaplı öğrenci rolüyle tanınan usta oyuncu Tuncay Akça'nın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını kaybetmesinin ardından Tuncay Akça kimdir sorusu gündeme geldi. Yeşilçam'ın usta oyuncularından biri olan Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri sevenleri ve sinemaseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Tuncay Akça kimdir? İşte Tuncay Akça'nın hayatı ve filmleri!

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da doğan Tuncay Akça Yeşilçam'da çok sayıda rol almış usta oyuncudur. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerinde en bilinen repliklerinden birisi Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' rolünü oynarken söylediği "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" sorusudur.

TUNCAY AKÇA'NIN HAYATI

1995-2002 yılları arasında Bizimkiler dizisinde Manav Adem rolünde oynayan Tuncay Akça 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday olmuştur.

5 Ağustos 2022 tarihinde İYİ Parti üyeliğini duyuran Tuncay Akça 17 Ağustos 2024'de 60 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

TUNCAY AKÇA'NIN FİLMLERİ

Tuncay Akça 1975'ten 2022 yılına kadar oyunculuk kariyerine devam etti. Tuncay Akça'nın filmografisi şu şekilde: