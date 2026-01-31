Tuncay Özilhan'ın evinin önünde gözaltına alınmışlardı: Migros işçileri serbest bırakıldı

Migros depo işçilerinin yüzde 28 zam dayatmasına karşı başlattıkları direniş dokuzuncu gününde. DGD-SEN öncülüğünde işçiler direnişin dokuzuncu gününde Migros’un da bağlı olduğu Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın Beykoz’daki villasının önüne gitti.

İşçiler taleplerini de sıraladıkları açıklamanın ardından eylemlerine devam etmek isteyince polis işçileri ablukaya aldı. Basının fotoğraf video çekilmesi engellenerek, ablukanın dışına çıkarıldı.

“Patron masaya gelmeden kapısından ayrılmayacağız” diyen içlerinde Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) yönetiminin de bulunduğu yaklaşık 100 işçiye polis sert müdahale ederek ters kelepçelerle gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu ve DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar da bulunuyor.

VATAN EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

Özel Öğretmenler Sendikası sözcüsü Burcu Çıkra, olay anında fotoğraf çekimi yaptığı için ablukanın dışına çıkarıldığını, sendika yönetiminden sendika yönetimiyle birlikte yaklaşık 100 işçinin ters kelepçelerle gözaltına alındıklarını, İstanbul Fatih’te bulunan Vatan Emniyet’e götürüldüklerini söyledi.

KOLLUK PATRONU İŞÇİLERDEN KORUDU

Çıra, uzun yıllardır işçi eylemlerinde yer aldığını ancak ilk defa bir işçi eyleminde bu kadar fazla kolluk kuvveti gördüğünü belirterek yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Migros depo işçileri, sosyal medya üzerinden çağrı yaparak bugün, işverenin kapısının önüne gitti. Masaya oturana kadar kapılarından ayrılmayacaklarını söyleyen işçileri polis önce ablukaya aldı. Anadolu Grubu’nun sahibi Tuncay Özilhan’ın villasının önüne korumalarla müzakereye gidildikten sonra gelen emirle birlikte çevik kuvvet içlerinde sendika yönetimin ve Özel Öğretmenler Sendikası’ndan bir kişinin bulunduğu yaklaşık 100 işçiyi sert müdahale ederek gözaltına aldı. İşçi eylemlerinde görmediğim kadar polis, koruma vardı. Migros patronu, sermayeyi işçilerden korumak için bir ton kolluğu patronun kapısının önüne dikmişler. Şu an Vatan Emniyete götürüldüklerini biliyoruz sadece."

DGD-SEN ÜYELERİ SERBEST BIRAKILDILAR, AKSU İSE MEVCUTLU

Emniyet'teki ifadelerinin ardından gözaltına alınanların serbest bırakıldığı DGD-SEN tarafından duyuruldu. Sendikadan yapılan açıklama şöyle:

"Öğlen saatlerinde Migros patronu Özilhan’ın evinin önünde gözaltına alınan 100’e yakın depo işçisi kardeşimiz ve sendika yönetimimiz parça parça serbest bırakılıyor. İşçi kardeşlerimiz emniyet güçleri tarafından dağıtılarak birbirinden uzak hastanelerden serbest bırakılmaktadır. Genel Başkanımız Neslihan Acar ilerleyen dakikalarda açıklama yapacaktır. Direnişimiz sefalet dayatmasına karşı taleplerin karşılanması içindir. Boykot çağrımızı güçlendirin. Birlikte kazanacağız!"

DGD-SEN üyeleri serbest bırakılırken, Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu'nun mevcutlu tutulacağı ve yarın adliyeye sevk edileceği Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) İstanbul Emek Komisyonu ve Umut Sendikası tarafından duyuruldu. ÖHD açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Gözaltındaki 60 işçi ve sendika yöneticisinden 59 kişi ifadesi alınarak serbest bırakılırken Umut-Sen Örgütlenme Koordinatörü Başaran Aksu mevcutlu olarak yarın adliyeye sevk edilecek. Migros işçilerinin mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğiz."

