Tuncay Özkan'dan hakkındaki soruşturmaya tepki

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Sözcü TV'de yayımlanan "Başkent Kulisleri" adlı programdaki cezaevleriyle ilgili sözlerine ilişkin 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Soruşturmaya tepki gösteren Özkan, "Bunların tek derdi gündemin üstünü örtmek, gündemi başka bir yere çevirmeye çalışmak. Bunun için FETÖ'cüleri savunmak dahil her bataklığa girerler" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Özkan, şu ifadeleri kullandı:

"'Mustafa Kemal'in askeriyiz' diyerek ordudan atılan teğmenler olayı bu kararı verenlerin alınlarında kara leke olarak kalacaktır. Türkiye'de çok karanlık bir gündem oluşturulmuştur. Bu gündemi kapatmak, değiştirmek, genç teğmenler olayını gündemden düşürmek için benim sağlık durumum üzerinden bir soruşturma başlattıklarını söylüyorlar. Bununla gündemin karartılmasına izin vermemek lazım. Türkiye'nin gündemi genç teğmenlerdir. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' dedikleri için ordudan atılan teğmenlerin konusu asla gündemden düşmemelidir. Bu bir utançtır. Bu utançla yaşamaları gerekir. Türkiye'nin ikinci gündemi yoksulluktur. Benim anlattığım konulara gelince, Almanya'daki tedavimden sonra bunlarla ilgili belgeleri paylaşmıştım. Yine paylaşacağım, yine anlatacağım ama gündemi değiştirmemek lazım.

'BUNLARIN TEK DERDİ GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEK'

'Senin başına ne geldi' diye sormuyorlar. 'Sen niye bunu anlattın' diye soruyorlar. RTÜK ve savcılıktakiler vız gelir tırıs giderler. Hukuk önünde halkın vicdanında, her yerde karşı karşıya gelir, her yerde hesabımızı veririz hiç sorun yok. Biz alnı ak Mustafa Kemal'in askeri olarak genç teğmenlerimizin yanındayız. Teğmenlerimizle birlikte bu mücadeleye devam edeceğiz. Benim en çok şaşırdığım şey RTÜK'ün FETÖ'cüleri bu kadar çok savunma isteği içerisinde bulunması. Ben 2008'de girdim 2014 yılında cezaevinden çıktım. Bu dönem içerisinde FETÖ'cülerin yaptığı suçları savunmak için bu kadar ileri atılmış olmaları da hayrete şayan bir şey. Bunların tek derdi, tek istedikleri, gündemin üstünü örtmek, gündemi başka bir yere çevirmeye çalışmak. Bunun için FETÖ'cüleri savunmak dahil her bataklığa girerler.''