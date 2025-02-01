Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla resen soruşturma başlattı.

Geçen hafta SZC TV'de katıldığı programda, cezaevinde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın suikasta uğrama şüphesini değerlendiren Özkan, zehirlenmeden nasıl korunabileceğini anlatmıştı.

Ergenekon davaları nedeniyle 6 sene cezaevinde tutulan Tuncay Özkan, bu dönemde bir kez zehirlendiğini söylerken yaşadığı diğer sağlık sorunlarından da bahsetmişti.

RTÜK DE İNCELEME BAŞLATTI

Özkan'ın katıldığı programa ilişkin ise Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) inceleme başlattı.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Özkan'ın cezaevlerini hedef aldığını, servis edilen yemekler ya da verilen sağlık hizmetleri üzerinden siyasi suikastlar olabileceği iddiasının tamamen gerçek dışı olduğunu öne sürdü.