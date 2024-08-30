Tuncay Özkan ve Soner Yalçın arasında ‘züppe’ tartışması: "Bu yanıt fiyatını yükseltecek…"

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'züppe' demesine gazeteci Soner Yalçın tepki gösterdi.

Konuyla ilgili Oda TV'de bir yazı kaleme alan Soner Yalçın, kırk yıldır tanıdığını söylediği Tuncay Özkan için "Her bilgisiz gibi kurnazlıkla taçlandırdığı bitmek tükenmez kişisel hırsı son yıllarda ülkeyi hep geriyor" dedi.

Yalçın, "Peki 'züppe', Tuncay Özkan’a benziyor mu? Kırk yıllık arkadaşım ne diyeyim şimdi? Söz insanın aynasıdır..." ifadelerini kullandı.

Tuncay Özkan ise Soner Yalçın'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Yalçın'a "sıradan ve kaba bir adamsın" diyen Özkan, "Sana 40 yılın hatırı olmasa yanıt vermezdim. Anlıyorum ki ucuza gitmiyorsun. Bu yanıt fiyatını yükseltecek biliyorum" ifadelerini kullandı.