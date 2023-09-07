Tuncay Şanlı, Sakaryaspor'la şampiyonluğu hedefliyor

Sakaryaspor'un 10 yılın ardından 1. Lig'e çıkmasında pay sahibi olan "şampiyon" unvanlı Tuncay Şanlı, yeşil-siyahlı ekibi Süper Lig'e taşımak istiyor.

41 yaşındaki çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine profesyonel futbol hayatına başladığı Sakaryaspor ile adım attı.

Bu sezon tekrar Sakaryaspor'un emanet edildiği Tuncay Şanlı, bir takımı 3 farklı profesyonel ligde çalıştıran teknik adam olarak kayıtlara geçti, ayrıca teknik direktörlük kariyeri boyunca formasını da terlettiği Sakaryaspor'dan başka bir takımı çalıştırmadı.

Şanlı, lige istediği gibi başlayamayan ve 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 10. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekibi, Süper Lig'e çıkarma mücadelesi verecek.

Teknik direktör Tuncay Şanlı, AA muhabirine, söz konusu Sakaryaspor olunca ellerinden ne geliyorsa göreve her zaman hazır olduklarını söyledi.

Şanlı, Sakaryaspor'da hedefin her zaman bir üst lig olduğunu dile getirerek, "Hedefler her zaman olacaktır, olmalıdır çünkü böyle bir camiayız. Taraftarıyla halkıyla futbol şehriyiz. O yüzden hedef Süper Lig. Bunun için elimizden gelen ne geliyorsa bütün mücadelemizi göstereceğiz." ifadelerini kullandı.