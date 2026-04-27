Tuncay Sonel'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Halktv.com.tr'de yer alan habere göre Gülistan Doku soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan dönemin valisi Tuncay Sonel'in tutukluluk itirazı reddedildi.

Sonel’in tutukluluğuna karşı bir üst mahkemeye yapılan itirazın reddedildiği öğrenildi. Böylece Sonel’in tutukluluk hâlinin devamına karar verilmiş oldu.

Sonel, 21 Nisan Salı günü tutuklanmıştı.