Tuncay Sonel’in kadına şiddetle mücadele toplantısındaki konuşması ortaya çıktı

Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısında konuşma yaptığı ortaya çıktı.

Toplantı, Gülistan Doku’nun kaybolmasından 19 gün önce gerçekleşti

Toplantıda Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş da yer aldı.

Sonel, Gülistan Doku kaybolmadan önce 17 Aralık 2019’da dönemin valisi Valilik’te düzenlenen ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Tunceli eğitimi ve kültürü yüksek bir ilimiz. Burada ne mutlu ki gece geç vakte kadar kadınlarımız, çocuklarımız artık sokaklarda rahatça dolaşabiliyor. Bu huzur ortamının sağlanmasında özellikle kahraman güvenlik güçlerine, jandarmamıza, polisimize teşekkür ediyorum. Yanımızda başsavcımız, kurum müdürlerimiz var. Kadınlar toplumumuzda hem anne hem eşimiz hem kardeşimiz. Onların yeri bizde çok önemli. Bizim töremizde, geleneğimizde kadınların yeri çok önemli. Kurtuluş Savaşı’nda kadınlarımızın çok büyük emekleri var. Bakın toplumun her kesiminde kadınlar var, insan gurur duyuyor. Jandarmada, emniyette kadın görevlilerimiz, kadın hakim savcılarımız, doktorlarımız var. Kadınlar her kesimde görev alıyorlar” ifadelerini kullandı.

"ŞİDDET EYLEMLERİNİN OLMAMASI İÇİN HEP BERABER MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sonel, konuşmasında 4 Aralık 2019 tarihinde Ordu’da üniversite öğrencisi olan Ceren Özdemir’in cezaevi firarisi tarafından evinin önünde bıçaklanarak öldürülmesi olayını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Maalesef üzücü olaylar oluyor. Son olarak Ordu’da üzücü bir olay yaşadık. Bu hepimizi hakikaten çok üzdü, olumsuz etkiledi. İnşallah hem Tunceli’de hem de diğer illerde insanlık dışı olaylar yaşanmaz inşallah. Biz Tunceli ailesi olarak burada arkadaşlarımızı dinleyeceğiz. Kadına yönelik şiddet eylemlerin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz.”