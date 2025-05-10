Tunceli'de bir kişi mantar toplarken kayalıklardan düşüp yaralandı
Kaynak: AA
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde mantar toplarken kayalıklardan düşüp yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
İlçenin Tokmak Tepe mevkisine mantar toplamaya giden Y.T., patikada yürürken dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.
Sarp arazide saatlerce yürüyen kurtarma ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden alarak ambulansa getirdi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Ovacık İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.