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Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 27.07.2023 13:05
  • Giriş: 27.07.2023 13:05
  • Güncelleme: 27.07.2023 13:05
Kaynak: AA
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Tunceli'de çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde bir fırında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Kale Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda fırın işleten D.Ö. ile M.K arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

M.K, yanında getirdiği silahla iş yerine doğru ateş etti.

Bu sırada fırında çalışan 3 kişi, kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Çemişgezek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli M.K ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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