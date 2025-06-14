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Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 14.06.2025 11:12
  • Giriş: 14.06.2025 11:12
  • Güncelleme: 14.06.2025 11:13
Kaynak: AA
Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Osman B'nin kullandığı 23 AFR 548 plakalı otomobil ile Zeynel P. idaresindeki 44 FS 352 plakalı otomobil, Tunceli-Pertek kara yolu Mercimek köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan 7 yaralı, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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