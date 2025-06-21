Tunceli - Munzur Çayı'na düşen Eylül, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü

TUNCELİ’de Munzur Çayı’na düşüp akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Eylül Y. (17), 400 metre uzaklıkta bulundu. Hastaneye kaldırılan Eylül, 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü.Olay, akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık karayolunun 25’inci kilometresinde bulunan Venk Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla piknik yapmaya giden Eylül Y., iddiaya göre, dengesini kaybederek Munzur Çayı’na düştü. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve Munzur Arama Kurtarma (MUDAK) ekipleri sevk edildi. Ekiplerin su üstünde yaptığı arama çalışmasında Eylül, düştüğü yere yaklaşık 400 metre uzaklıkta, akarsuyun karşı kıyısında bulundu. Sudan çıkarılan ve kalbi durduğu belirlenen Eylül, kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi’ne doktorların 1 saatlik kalp masajıyla hayata döndürüldü. Eylül’ün yoğum bakım ünitesinde tedavisi sürerken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Ekiplerin olay yerine gitmesi

-Sudan çıkartılan kadın

-Müdahale edilmesi

-Hastaneye gelen ambulans

-Tunceli Devlet Hastanesi

-Munzur nehrinin drone görüntüsü

Haber-Kamera: SERHAT OZAN YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)