Tunceli’de dağ keçileri ve ayı ailesi kamerada

Tunceli’nin Munzur Vadisi’nde, doğaseverlerin objektifine yansıyan görüntüler izleyenleri adeta etkiledi. Zorlu mevsim şartlarında yiyecek ve su arayışında olan dağ keçileri ile bir ayı ailesi, doğanın içindeki yaşam mücadelesini gözler önüne serdi.

Tunceli, doğası ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede sabah saatlerinde Munzur Nehri kenarında görülen bir grup dağ keçisi, yolun karşısına geçerek su içmeye çalıştı. Ancak çevredeki insanların varlığını fark eden keçiler bir süre duraksadı. Bölgedekilerin sessizce uzaklaşmasının ardından keçiler nehirden su içmeye başladı. Bu anlar, doğa tutkunları tarafından saniye saniye görüntülendi. Günün ilerleyen saatlerinde ise Halbori Gözeleri’nde hareketli anlar yaşandı. Yağmur sonrası yiyecek bulmakta zorlanan bir anne ayı ve iki yavrusu, doğa içerisindeki besin kaynaklarını aradı. İlk olarak doğal alanlarda buldukları besinlerle karınlarını doyurmaya çalışan ayı ailesi, bir süre sonra vatandaşlara aldırış etmeden çöp konteynerini devirdi.

Vatandaşlar, annenin yavrularına karşı son derece dikkatli olduğunu, yalnızca tehlike hissetmediği noktalara kadar onları yaklaştırdığını ifade etti. Özellikle anne ayının yavrularına gösterdiği ilgi ve koruma içgüdüsü, izleyenleri duygulandırdı. Doğayla iç içe yaşayan bu canlıların, özellikle zorlu mevsim şartlarında zaman zaman yerleşim yerlerine yaklaşmak zorunda kaldığına dikkat çeken vatandaşlar, yaban hayatının korunması ve gözlemlenmesi adına daha fazla farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.