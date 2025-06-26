Tunceli’de görüldü: Zarar vermenin cezası 557 bin TL

Tunceli’de nesli tehdit altında olduğu için koruma altında bulunan, öldürmenin ya da doğadan izinsiz almanın cezasının 557 bin TL olduğu geyik böceği görüntülendi.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bir vatandaş tarafından nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan geyik böceği görüntülendi. Literatürde (Lucanus Cervus) ismiyle bilinen geyik böceğini bir süre görüntüleyen vatandaş daha sonra bölgeden ayrılırken yetkililer böceği öldüren ya da doğadan alan kişilere 557 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulandığını belirtti.