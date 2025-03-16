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Tunceli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 16.03.2025 18:30
  • Giriş: 16.03.2025 18:30
  • Güncelleme: 16.03.2025 18:30
Kaynak: AA
Tunceli’de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 KC 945 plakalı otomobil ile 06 DHU 658 plakalı otomobil, Alihaydar Veziroğlu Caddesi’nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.

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