Tunceli’de ilk kez görüntülendi, sevimli hareketleriyle dikkatleri üzerine çekti

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yediuyur görüntülendi. Sevimli hayvan, hareketleri ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çemişgezek ilçesi, Gedikler köyüne bağlı Ergenler mezrasında Salim Tufan isimli çiftçi tarafından farklı rengi ve sevimli haliyle dikkat çeken yediuyur görüntülendi. Fındık faresine benzerliği ile bilinen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan yediuyuru görüntüleyen çiftçi, ilk kez gördüğü hayvanı ilk başta fareye, daha sonra sincaba benzetti. Vatandaş, çektiği hayvanın yediuyur olduğunu internet üzerinden yaptığı araştırmada öğrendi.

Hayvan, bir süre sonra gözden kayboldu.