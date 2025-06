Tunceli’de kampçıların davetsiz misafiri: Anne ayı ve 2 yavrusu

Tunceli Munzur Nehri kıyısında kamp yapan vatandaşlara misafir olan anne ayı ve 2 yavrusu kameralara yansıdı.



Tunceli, doğası ve yaban hayatı zenginliğiyle dikkat çekiyor. Her türlü canlıyı içerisinde barındıran ilde, hayvanlar farklı hallerde vatandaşlar tarafından aralıklarla görüntüleniyor. Bu çerçevede anne ayı ve 2 yavrusu Munzur Nehri kenarında kamp yapan doğa fotoğrafçısı Özgür Şahin’e misafir oldu. Anne ayı ve yavruları, kamp alanında bir süre gezindikten ormanlık alana giderek gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.



O anları anlatan Özgür Şahin, "Onları izlemek, yalnızca güzel bir kare yakalamaktan ibaret değil. Doğanın dengesine tanıklık etmek, aslında çok derin bir öğrenme süreci. Ayıların kendi doğal ortamlarındaki varoluşu, her canlının müdahale edilmeden, kendi döngüsünde yaşaması gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü insan eliyle yapılan bilinçsiz her müdahale, sadece bir türü değil, tüm ekosistemi zayıflatıyor. Bizim işimiz tanık olmak. Doğaya sadece hayran kalmak yetmez; onu anlamak, korumak ve saygı duymak zorundayız. Çünkü ayıların özgürce dolaştığı ormanlar, aslında bizim de nefes aldığımız yerlerdir" dedi.