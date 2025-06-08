Tunceli’de kayalıkta mahsur kalan genç ekiplerce kurtarıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de kayalıklarda mahsur kalan genç, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kentteki Pilvenk Şelalesi’ne arkadaşlarıyla gezmeye giden 22 yaşındaki Veysel K. tırmandığı kayalıklarda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve sağlık ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyeleri sevk edildi.

Ekipler, kurdukları ip düzeneğiyle kayalıklara tırmanarak Veysel K’yi 15 metre yükseklikten aşağıya indirdi.

Yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kurtarılan Veysel K’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.