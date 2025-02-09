Tunceli’de kırmızı listedeki vaşak görüntülendi

Tunceli’de, nesli tehdit altında olduğu için IUCN kırmızı listesinde yer alan vaşak görüntülendi. Vaşağın görüntülenmesine aldırış etmeden kara yolunda yavaşça yürümesi dikkat çekti.

Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde, nesli tehdit altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan vaşak, Serkan Bozkurt tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülenmesine aldırış etmeyen vaşak, bir süre kara yolunda yürüdükten sonra ormanlık alana giderken gözden kayboldu.