Tunceli’de temmuz ayında kar ve dolu sürprizi

Tunceli’de temmuz ayında yüksek kesimlerde etkili olan kar ve dolu yağışı yaylacıları olumsuz etkilerken, vatandaşlar da kar yağışına şaşırdıklarını söyledi.

Tunceli’de temmuz ayında Ovacık ile Pülümür ilçesinin yüksek kesimlerinde kar ve dolu yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle yaylacılar olumsuzluk yaşarken, Ovacık ilçesi sakinleri bu ayda kar yağışının kendilerine şaşırttığını söyledi.

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde turizm işletmesi bulunan Mahmut Utan, "Munzur Dağlarına taze kar yağdı. Şu anda insanlarımız yaylada çocuklarıyla beraber. İnşallah bir olumsuzluk olmaz" dedi.