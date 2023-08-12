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Tunceli’de trafik kazası: 4 yaralı

Tunceli’de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 12.08.2023 22:20
  • Giriş: 12.08.2023 22:20
  • Güncelleme: 12.08.2023 22:20
Kaynak: İHA
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Tunceli’de trafik kazası: 4 yaralı


Tunceli-Erzincan karayolunun 18. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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