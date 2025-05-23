Tunceli’de uçurumdan düşen kişi öldü

TUNCELİ (AA) - Tunceli’de uçurumdan düşen kişi, hayatını kaybetti.

Çemçeli köyüne bağlı Örtülü mezrasındaki Rabat Vadisi’ne gezmeye giden 62 yaşındaki Ali T. uçurumdan düştü.

İhbar üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, sağlık ve Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) ekipleri sevk edildi.

Bölgede kurtarma çalışması başlatan ekipler, Ali T’nin cansız bedenine ulaştı.

​​​​​​​Sedye yardımıyla bulunduğu yerden alınan Ali T’nin cenazesi Tunceli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.